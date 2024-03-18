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المرأة

بكميات كبيرة... لجين عمران توثّق طريقة تحضير أحلام للسحور (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:52
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شاركت الإعلامية لجين عمران أجواء السحور الفخمة والمميزة التي عمّت منزل الشيخة روضة بنت محمد وبحضور النجمة الإماراتية أحلام.
واستعرضت عمران الزينة والتجهيزات الفخمة، لتنتقل بعد ذلك إلى الأطباق الجانبية التي تم تحضيرها بعناية، ومن ثم فاجأت الجميع بصوت النجمة أحلام التي حرصت على تحضير الأطباق الرئيسة بنفسها.
وظهرت أحلام وهي تقلي السمك وتطبخ الأرز في قِدر كبير وتضع المكوّنات والبهارات بدقة وتحضّر "صالونة السمك"، وفق ما قالت لجين التي علّقت على المقطع: "البعض ما يعرف أنه أحلام لما تطبخ، تقوم بذلك بسلطنة كما الغناء".


وأرفقت لجين المقاطع بالتعليق: "بضيافة الشيخة روضة بنت محمد كثّر الله خيرها وطبخ حبيبة قلبي أحلام أم فاهد وألذ "صالونة سمك" في العالم"... تسلم الأيادي".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقاطع لجين عمران وعفوية أحلام في شرح الوصفات وتلقائيتها في التعامل مع صديقاتها، وأثنوا على الصداقة المميزة التي تجمع بين لجين وأحلام. (لها)
 
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