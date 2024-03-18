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المرأة

ياسمينا زيتون إلى عالم التمثيل؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 07:59
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بعد أن فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، تلقت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون سلسلة من ردود الفعل المثنية على حضورها وجمالها في الحفل الذي أقيم في الهند منذ أيام وظهرت النتيجة لصالحها في الحصول على لقب وصيفة أولى في هذا الحدث العالمي.
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ومن بين المهنئين لياسمينا زيتون كان لافتاً تغريدة نشرتها المنتجة المنفة لمى الصباح ابنة المنتج صادق الصباح والتي تمسك بزمام المشاريع الدرامية هذه الفترة؛ ما فسره البعض على أنه غزل أول بالفائزة  في مباراة ملكة جمال الكون، وما بين الشركة المنتجة لعدة مسلسلات تعرض على الهواء أثناء فترة رمضان وما بعدها. 
 
وقال البعض إن الشركة تعمل مع ياسمينا زيتون كما عملت في السابق مع فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان السابقة التي لعبت دور البطولة في أكثر من مكان، فهل تكون زيتون نجمة الشركة المقبلة على مدى طويل؟ (نواعم)
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