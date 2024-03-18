فنانة شهيرة تعود الى التمثيل بعد اعتزال دام 12 عاماً

أعلنت الفنانة حنان ترك عبر حسابها في "إنستغرام" عن اتخاذها قراراً بالعودة الى التمثيل بعد فترة اعتزال امتدت لـ12 عاماً.



وكشفت حنان تفاصيل المسلسل الذي تعود به إلى الشاشة، مشيرة إلى أنه عمل ديني بعنوان "صدق رسول الله"، يُذاع عبر قناة "النهار".

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ونشرت ترك "البوستر" الخاص بالعمل مع صورة تجمعها بصنّاعه، ومن بينهم الفنان محسن محيي الدين، وكتبت: "بفضل الله (صدق رسول الله) على قناة "النهار" الساعة الرابعة والنصف عصراً، موسيقى شريف حمدان، وغناء مجد القاسم، وإنتاج Cartoonile Studio، وإخراج مصطفى الفرماوي".



ومن المقرر أن يتناول المسلسل قصة حياة الإمام البخاري على طريقة الرسوم المتحركة أو الكارتون ليكون قريباً من عقول الأطفال وكذلك الكبار.