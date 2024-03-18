غادة عادل تكشف تفاصيل حياتها الخاصة وأبنائها بصدق

حلّت الفنانة غادة عادل ضيفةً على برنامج "ألبوم صور"، حيث تحدثت عن عشقها للخصوصية، مؤكدةً أنها لا تسمح لأحد بالتدخل في حياتها الخاصة، بالقول: "مبحبش حد يصوّر حياتي الخاصة، وبفضّل إن صورتي قدام الناس تكون حقيقية".

وتحدثت غادة عن طريقتها في التعامل في يومياتها، مشيرةً إلى أنها لا تحب الصور الثابتة وتعتبرها تنمّراً، كما لا تحب الحكم على الآخرين قائلةً: "لو بعمل حاجة كويسة أو مش مقبولة هفضل زي منا".

وأشارت غادة عادل إلى أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي موضحةً: "أنا إنسانة بتعيش حياتها بشكل طبيعي، بعمل فيها كل حاجة وبطّلت أبرر نفسي ومش محتاجة أوضّح حاجة.. اللي عاوز يفهم غلط هو حر".

وكشفت عن صدمتها من الكثير من الأشخاص في حياتها بالقول: "مش مسموح لحد يعمل لحياتي زووم، وكتير قرّبت من ناس واتصدمت وشفت في حياتي كتير ومبقتش بعمل حساب لحد ولو حد عاملني وحش ببعد عنه، مبدئي في الحياة أكون على طبيعتي وعاوزة الناس تقبلني زي منا".

وأضافت: "السوشيال ميديا لما زادت بقينا طول الوقت محطوطين تحت ضغط وأنا بقيت مش عاوزة أشوف حاجة حلوة أو وحشة، الواحد من كتر ما شاف في حياته مبقاش عندي دماغ لكل ده".

ولفتت إلى أن أسرتها قريبة جداً منها، موضحة: "ولادي أكتر حاجة منورة حياتي، وحب الناس لما شغلي ينجح ورد فعل الناس دي الإضاءة اللي بتنوّر قلبي وعقلي وروحي".

وعن مخاوفها في الحياة، قالت غادة عادل: "زمان كنت بخاف من إني بكبر بس دلوقتي بعيش الحالة وبستمتع بكل مرحلة في حياتي وكل وقت وله حلاوته".

( لها)