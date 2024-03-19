إليكِ أبرز فوائد تدليك البشرة.. والطريقة الصحيحة لمساج الوجه

الإجراءات التجميلية الاحترافية تحتاج إلى الوقت والمال، ولكن الحصول على وجه مشرق ومنحوت ومشدود يمكن أن يكون بطريقة بسيطة جداً وغير مكلفة، وهي المساج.

مساج الوجه يحمل الكثير من الفوائد لصحة البشرة، إذ يعمل على تحفيز الدورة الدموية لجلب المزيد من الأوكسجين إلى الجلد حتى يتوهج، كما يساهم في تخليص الجلد من السموم مما يخفف من الانتفاخات المزعجة، علاوة على التأثير بشكل إيجابي على نظام الغدد الصماء، عن طريق تعزيز إفراز هرمون الإندورفين. لذا ادرجي المساج في روتين العناية ببشرتك يومياً بعد كريم الترطيب الليلي للحصول على فوائده العظيمة للبشرة.

وإليكِ خطوات مساج الوجه للمحترفين:

الخطوة الأولى

تنشيط الغدد الليمفاوية عن طريق وضع ثلاث أصابع (من كلتا اليدين) فوق عظمة منتصف الترقوة، ثم اطرقي الأصابع بلطف شديد مثل نبض القلب 10 عشر مرات.

الخطوة الثانية

ضعي أصابعك الباقية خلف الأذنين ومرريها على جانب الرقبة 10 مرات. ثم ضعي بضع قطرات من زيت الوجه على يديك للتحضير للخطوة التالية.

الخطوة الثالثة

ضعي باطن يدكِ اليمنى بالقرب من الجزء العلوي من الإبط الأيمن وامسحيها حتى أعلى الإبط الأيسر (منطقة فوق الثديين). افعلي هذا 10 مرات. ثم كرري الخطوة على الجانب الآخر.

الخطوة الرابعة

بنفس طريقة الخطوة السابقة، ابدئي من الإبط مرة أخرى، ثم انتقلي إلى الجانب الآخر، لكن استمري في الصعود إلى جانب الرقبة ثم استخدمي حركة التقليب للرفع من أسفل الفك نحو الأذن. كرري ذلك باليد الأخرى واستمري بالتناوب. كرري الخطوة بأكملها خمس مرات.

الخطوة الخامسة

ضعي فكك على كلتا راحتي يديكِ، بحيث يكون ذقنك في كعب يديك وأطراف أصابعك بجوار أذنيك. حركي يديكِ للأعلى على طول الفك ثم إلى جانب وجهك حتى الصدغين. كرري الخطوة خمس مرات.

الخطوة السادسة

الآن الخدين. اتجهي للأسفل، وابدئي بوضع ثلاث منصات للأصابع بالقرب من فتحتي الأنف، ودون ضغط كبير، مرري تحت عظام الخد، ثم امسحي حتى الصدغين.

الخطوة السابعة

ضعي يديك في وضع الصلاة، مع إبهامك للخارج، واستخدمي حواف أصابع السبابة لتحريك جانبي الأنف إلى جبهتك.

الخطوة الثامنة

بمجرد وصول إبهاميك إلى أسفل خديك، حركيهما للخارج عبر خديك، بينما تمررين جوانب أصابع السبابة للخارج عبر الجبهة، وافتحي يديك في نفس الوقت مع الاحتفاظ بإبهامك تحت خديكِ. كرري الخطوة خمس مرات، واستمتعي بشعور الدفء والانفتاح.

( نواعم)