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المرأة

"بس يا ولية".. "ولعت" بين أحلام وهذه الفنانة الشهيرة (صورة)

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:05
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قامت الفنانة الإماراتية أحلام بمهاجمة الممثلة المصرية شيرين رضا، بعدما علقت الأخيرة خلال استضافتها في برنامج "العرافة" على انتقاد الأولى لها قبل سنوات عندما وصفت صوت بعض المؤذنين بـ"الجعير".

وكانت شيرين ردت قبل أيام قليلة على انتقاد أحلام لها بأنها "فاضية ومعندهاش حاجة تعملها وهي بتعرفني منين حتى تنتفني، إنت مالك خليكي بحالك".

لكن أحلام عادت وهاجمت شيرين على تعليقها ضدها في رسالة نشرتها عبر منصة "إكس" قالت فيها: "من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس يا وليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لأشكالك أن تقول إن صوت المؤذن والآذان إنه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين أقصد للشياطين أكيد."
 
 
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وأرفقت أحلام تغريدتها بمقطع فيديو لتصريح شيرين رضا السابق وحديثها عن الأذان، حتى يحكم الجمهور على ما حدث.

وكانت الفنانة شيرين رضا أثارت جدلا واسعا عام 2017 على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشبيهها أصوات بعض المؤذنين بـ"الجعير".(فوشيا)

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