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المرأة
خروج مسلسل شهير من سباق رمضان بعد إصابة هذه الفنانة الشهيرة؟
Lebanon 24
19-03-2024
|
10:09
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انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بأن مسلسل "أسود باهت" للفنانة سوسن بدر خرج من الماراثون الرمضاني الحالي، بعد إصابتها في قدميها خلال التصوير، حيث أن الإصابة أثرت على استكمال باقي مشاهدها في أحداث العمل، والذي كان من المقرر عرضه بالنصف الثاني من رمضان.
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وقد كشفت سوسن بدر حقيقة الأمر في حديث لمجلة "لها"، قائلة: "الحمد لله أنا كويسة ودا خبر مش حقيقي، ومعنديش فكرة المسلسل كان مفروض يعرض في رمضان أو لا".
ومسلسل "أسود باهت" مكون من 15 حلقة؛ مقسمة إلى ثلاث حكايات، كل حكاية منها عبارة عن خمس حلقات، وتشارك سوسن بدر في حكاية "دقيقة إلا ربع"، إحدى حكايات المسلسل، ويشاركها بطولة العمل كل من محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب غريب، مصطفى منصور، ريهام نبيل وطه خليفة، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.
وتجسد سوسن بدر خلال الأحداث، شخصية سيدة تحاول أن تظهر براءة ابن اختها الأكبر المتهم في جريمة قتل أخية الأوسط، وذلك في إطار درامي تشويقي. (لها)
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