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المرأة

فنانة شهيرة نادمة لدخولها الوسط الفني.. اليكم ما قالته

Lebanon 24
19-03-2024 | 13:58
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كشفت الفنانة نجوى فؤاد للمرة الأولى عن العديد من الأسرار عن ندمها للدخول الى الوسط الفني وأمنيتها في الفترة الحالية.

وقالت النجمة المصرية في تصريحاتها بعفوية: "أنا بتمنى أروح لربنا وحيدة وأعيش حياة طبيعية مع ربنا"، مضيفة: "مش عايزة يتعملي عزاء، الناس بتكون مشغولة بالتلفونات ومش حاسين بالحزن".
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وأضافت: "هكتب في وصيتي يتبرعوا بأعضائي، الجسد شيء فاني، ولما أتبرع بأعضائي سيكون عمل جيد".

كما عبرت عن ندمها من دخول الوسط الفني: "ضحيت أن يكون عندي أسرة وأولاد وأحفاد، كان هيبقى عندي حاجات أغلى من دلوقتي. لست نادمة على مشاهدي الجريئة، جيلنا تعب من أجل النجومية، وجيل الآن لا يتعب وياخد عشرة ملايين ونحن أخذنا عشرة ملاليم".

المصدر: لها
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