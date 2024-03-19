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خضعت لعملية تكبير مؤخرتها.. فتحوّلت حياتها إلى كابوس حقيقي

Lebanon 24
19-03-2024 | 16:00
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أخبرت شابة أنها أنفقت 15 ألف دولار على عملية جراحية بهدف تكبير حجم مؤخرتها، ولكنها ندمت بشدة بعد هذا الإجراء.

 وفي التفاصيل، قالت "آفا لويز"، البالغة 25 عاما، إنها لم تعد قادرة على الجلوس على مقاعد الطائرة أو ارتداء البناطيل الضيقة بعد خضوعها لعملية رفع المؤخرة البرازيلية.

 وأدّت هذه العملية إلى صراع يومي تعيشه لويز خصوصا بعد زيادة وزنها بالإضافة إلى أنها لم تعد قادرة على ارتداء أغلبية ملابسها كونها لم تعد مناسبة لجسمها.

 ومنذ إجراء هذه العملية، شرحت لويز أنها اكتسبت 30 رطلاً واضطُرت إلى اعتماد تقنيات فقدان الوزن مثل التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي.

( lbc)
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