البروشات.. أجمل هدايا عيد الأم (صور)

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يعد البروش من أبرز قطع المجوهرات التي تضيف لمسة فاخرة لإطلالاتك، فبإمكانك تنسيقه مع ثوب أو عباية بسيطة لتغيير الإطلالة كلياً، وخاصةً إذا كان مرصعاً بالألماس والأحجار الكريمة الملونة للمسة نابضة بالحياة، وبمناسبة يوم الأم، نطلعك على أجمل موديلات بروشات من توقيع أشهر علامات المجوهرات تتنوع من حيث الموديلات لترضي ذوقك وتكمل سحر اطلالتك.بروشات الريشتعد البروشات بتصميم الريش من أبرز صيحات الموضة الرائجة، والتي تمنحك اطلالة أخاذة في المساء والسهرات، وستكون مثالية لإكمال اطلالتك في يوم الأم.قدمت ماركة بوشرون Boucheron هذا البروش الفخم بتصميم الريشة الكبيرة من الذهب الأبيض ومرصع ببريق الألماس لسحر لا يضاهى.شاهدي أفكار هدايا يوم الأم من ماركات عالمية استوحي منها لإسعاد والدتكوبتصاميم رقيقة وفاخرة في نفس الوقت، أبدعت دار شوبارد Chopard بروشات الريش الماسية مع لمسة جذابة بحجر الياقوت الأزرق.ولعاشقات الزمرد الأخضر، اخترنا لكِ بروش الريش المرصع بالكامل بالزمرد الأخضر مع لمسة ذهبية وفص الألماس الأصفر من Cindy Chao.أيضاً تميل كثير من النساء لاختيار البروشات بتصاميم الورود الأخاذة للمسة فخمة ورومانسية في نفس الوقت، والتي تليق بمختلف الأزياء.