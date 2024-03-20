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المرأة
البروشات.. أجمل هدايا عيد الأم (صور)
Lebanon 24
20-03-2024
|
15:11
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يعد البروش من أبرز قطع المجوهرات التي تضيف لمسة فاخرة لإطلالاتك، فبإمكانك تنسيقه مع ثوب أو عباية بسيطة لتغيير الإطلالة كلياً، وخاصةً إذا كان مرصعاً بالألماس والأحجار الكريمة الملونة للمسة نابضة بالحياة، وبمناسبة يوم الأم، نطلعك على أجمل موديلات بروشات من توقيع أشهر علامات المجوهرات تتنوع من حيث الموديلات لترضي ذوقك وتكمل سحر اطلالتك.
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بروشات الريش
تعد البروشات بتصميم الريش من أبرز صيحات الموضة الرائجة، والتي تمنحك اطلالة أخاذة في المساء والسهرات، وستكون مثالية لإكمال اطلالتك في يوم الأم.
قدمت ماركة بوشرون Boucheron هذا البروش الفخم بتصميم الريشة الكبيرة من الذهب الأبيض ومرصع ببريق الألماس لسحر لا يضاهى.
شاهدي أفكار هدايا يوم الأم من ماركات عالمية استوحي منها لإسعاد والدتك
وبتصاميم رقيقة وفاخرة في نفس الوقت، أبدعت دار شوبارد Chopard بروشات الريش الماسية مع لمسة جذابة بحجر الياقوت الأزرق.
ولعاشقات الزمرد الأخضر، اخترنا لكِ بروش الريش المرصع بالكامل بالزمرد الأخضر مع لمسة ذهبية وفص الألماس الأصفر من Cindy Chao.
أيضاً تميل كثير من النساء لاختيار البروشات بتصاميم الورود الأخاذة للمسة فخمة ورومانسية في نفس الوقت، والتي تليق بمختلف الأزياء.
ولأن الفيروز من الأحجار الكريمة الساحرة بلونها التركوازي الأخاذ، فقد يكون هذا البروش المستوحى من الورود كافياً لإضافة لمسة أخاذة لإطلالاتك، وخاصةً أنه يجمع بين الذهب الأبيض والأصفر مع بريق الألماس، من تيفاني آند كو Tiffany & Co.
وجمع هذا البروش الرقيق من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels بين تصميم الفيونكة والورود الماسية التي تزينه بتناغم اللونين الذهبي والفضي ليزيد اطلالتك سحراً وجاذبية.(الجميلة)
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