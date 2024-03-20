سلافة معمار بشخصية "سكر".. نجمة عصرية بإطلالات خطيرة

وابتدأت حكاية سكر بنت الحياة..
مسلسل #ولاد_بديعة يومياً على قناة #MBCDrama الساعة الواحدة ظهرا و يعاد الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية وعلى منصة #شاهد طيلة شهر رمضان المبارك 🌙 #سلافة_معمار | #sulafamemar pic.twitter.com/CPaAtljTxP
— Sulafa Memar (@sulafamemar7) March 11, 2024
وابتدأت حكاية سكر بنت الحياة..
مسلسل #ولاد_بديعة يومياً على قناة #MBCDrama الساعة الواحدة ظهرا و يعاد الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية وعلى منصة #شاهد طيلة شهر رمضان المبارك 🌙 #سلافة_معمار | #sulafamemar pic.twitter.com/CPaAtljTxP