سلافة معمار بشخصية "سكر".. نجمة عصرية بإطلالات خطيرة





في هذا السياق، تطلّ "سكّر" بشعر طويل يصل إلى أسفل ظهرها ومجعّد من اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي. ويعتبر الشعر الطويل موضة اليوم، ولجأت إليها مجموعة من النجمات من بينهن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وابتدأت حكاية سكر بنت الحياة..



مسلسل #ولاد_بديعة يومياً على قناة #MBCDrama الساعة الواحدة ظهرا و يعاد الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية وعلى منصة #شاهد طيلة شهر رمضان المبارك 🌙 #سلافة_معمار | #sulafamemar pic.twitter.com/CPaAtljTxP — Sulafa Memar (@sulafamemar7) March 11, 2024 Advertisement

ويعدّ البرتقالي "ترند" في عالم ألوان الشعر حاليًّا، وهو يليق بصاحبة البشرة البيضاء على غرار سلافة، لكن يحتاج ذلك اللون إلى مكياج قوي لإبراز ملامح المرأة. بشخصية "سكّر" في مسلسل أولاد بديعة، نقلت الممثلة سلافة معمار صورة امرأة عصرية تتبع خطوط الموضة الرائجة من ناحية تسريحات الشعر والمكياج.في هذا السياق، تطلّ "سكّر" بشعر طويل يصل إلى أسفل ظهرها ومجعّد من اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي. ويعتبر الشعر الطويل موضة اليوم، ولجأت إليها مجموعة من النجمات من بينهن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.ويعدّ البرتقالي "ترند" في عالم ألوان الشعر حاليًّا، وهو يليق بصاحبة البشرة البيضاء على غرار سلافة، لكن يحتاج ذلك اللون إلى مكياج قوي لإبراز ملامح المرأة.

وبالفعل، هذا ما قامت به "سكّر"، في المسلسل، فهي تعتمد على ظلال العينين الملونة من الأزرق والأخضر، وكذلك الرموش الاصطناعية الكثيفة الرائجة في عالم المكياج. فالرموش الاصطناعية حضرت في العامين الأخيرين بقوّة في صيحات المكياج، وتتفنن النجمات بوضعها بشكل بارز وجميل. في المقابل، تضع "سكّر" أحمر الشفاه الناعم كالبيج ،والبرتقالي الفاتح.



وبهذه الطريقة نجحت سلافة بخطف الأنظار إليها، بشخصية "سكّر" القوية، ولكن أيضاً باتباعها آخر الترندات في عالم الشعر والمكياج.(فوشيا)