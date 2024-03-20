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المرأة

سلافة معمار بشخصية "سكر".. نجمة عصرية بإطلالات خطيرة

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:00
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بشخصية "سكّر" في مسلسل أولاد بديعة، نقلت الممثلة سلافة معمار صورة امرأة عصرية تتبع خطوط الموضة الرائجة من ناحية تسريحات الشعر والمكياج.

في هذا السياق، تطلّ "سكّر" بشعر طويل يصل إلى أسفل ظهرها ومجعّد من اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي. ويعتبر الشعر الطويل موضة اليوم، ولجأت إليها مجموعة من النجمات من بينهن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
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ويعدّ البرتقالي "ترند" في عالم ألوان الشعر حاليًّا، وهو يليق بصاحبة البشرة البيضاء على غرار سلافة، لكن يحتاج ذلك اللون إلى مكياج قوي لإبراز ملامح المرأة.
 
 
وبالفعل، هذا ما قامت به "سكّر"، في المسلسل، فهي تعتمد على ظلال العينين الملونة من الأزرق والأخضر، وكذلك الرموش الاصطناعية الكثيفة الرائجة في عالم المكياج. فالرموش الاصطناعية حضرت في العامين الأخيرين بقوّة في صيحات المكياج، وتتفنن النجمات بوضعها بشكل بارز وجميل. في المقابل، تضع "سكّر" أحمر الشفاه الناعم كالبيج ،والبرتقالي الفاتح.

وبهذه الطريقة نجحت سلافة بخطف الأنظار إليها، بشخصية "سكّر" القوية، ولكن أيضاً باتباعها آخر الترندات في عالم الشعر والمكياج.(فوشيا)
المصدر: فوشيا
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