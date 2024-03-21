الساعات الذهبية.. من أرقى الهدايا في عيد الأم

إن ساعة Omega De Ville Prestige مذهلة للغاية، يمنحها شريطها السميك ولمستها النهائية المصنوعة من الذهب الأصفر المتماسك مظهراً فريداً، إنها قطعة كلاسيكية راقية لن تبدو قديمة أبداً.

ساعة Citizen Stiletto واحدة من أكثر الساعات بأسعار معقولة في هذه القائمة، حصلت على اسمها من عقارب الساعة الحادة والتي تبرز على القرص الأسود، إنها واحدة من أرقى الموديلات من العلامة التجارية اليابانية، قدميه لولدتك لإطلالة راقية للغاية.هذا النموذج ليس ذهبياً من الناحية الفنية، إنها ساعة مصنوعة من السيراميك عالي الجودة، لكن اللمعان الأصفر اللامع للميناء يعطي مظهراً ذهبياً، مع الحفاظ على جمالية الساعة الشبابية الشبيهة بالباستيل، هذه الساعة مثالية للأمهات اللواتي يفضلون تجنب قسوة السوار الذهبي بالكامل ولكنهم يريدون مظهره الدافئ.وتشير ساعة Tambour من Louis Vuitton إلى الزهرة ذات البتلات الأربع بالإضافة إلى الماس الذي يظهر على المونوغرام الكلاسيكي وهو ما يعد إضافة للشعار، إنها ساعة أنيقة وذلك بفضل حزامها الجلدي الثلجي وتفاصيل الماس المرتبة بهدوء ولون الذهب الدافئ. (ليالينا)