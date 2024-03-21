في آخر جلسة تصوير لها... مرام علي بفستان أسود كلاسيكي

أطلّت الفنانة السورية مرام علي بفستان أسود كلاسيكي في آخر جلسة تصوير لها. تلك الإطلالة نسقتها لها خبيرة المظهر جوني متّى، واختارتها من مجموعة المصمم اللبناني عدنان محيدلي المعروف بـ Aden.





في هذا السياق، قال جوني متّى لـ"فوشيا" إن التعاون مع مرام كان مميزاً بعدما أطلت على غلاف إحدى المجلات العربية. مضيفا: اخترنا لوكات عدّة للممثلة السورية، فهي مليئة بالطاقة الإيجابية ونشيطة في عملها. طغت البساطة على لوك مرام، إن كان من ناحية الثوب الأسود الكلاسيكي من لمسة Aden أو المكياج وتسريحة الشعر.

من جانبه، كشف مصمم الازياء Aden لـ"فوشيا" أن فستان مرام كان من مجموعة خريف شتاء 2024 التي طرحها مؤخراً، لافتا إلى أن الثوب كان من أقمشة الكريب والتول والدانتيل. وأن الفستان امتاز بقصته الطويلة، وبخلط الأقمشة معاً.

وعن عودة اللون الأسود إلى الواجهة أخيراً، قال: الأسود موضة لا تبطل نهائياً، لكن النجمات يقبلن عليه بكثرة مؤخرًا لأنه لون هادئ وفخم.

يذكر أن المصمم Aden يتعاون مع العديد من النجمات، كانت آخرهن جورجينا رودريغز التي أطلت بفستان من لمسته لأحد الإعلانات. (فوشيا)