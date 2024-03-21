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المرأة

حيلة جمالية بسيطة لعلاج الشعر التالف

Lebanon 24
21-03-2024 | 02:55
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يتعرّض الشعر للكثير من العوامل البيئية التي تؤثر على صحته وتجعله يبدو متعباً وتالفاً، مثل الأشعة فوق البنفسجية والصبغة وتكرار استعمال مجفف الشعر، مما يتسبب في تقصف الشعر وتلفه وفقدانه للمعان.
 
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وينصح خبراء التجميل عادة بالعناية بالشعر بشكل يومي، مؤكدين أنه يمكن علاج الشعر التالف بواسطة استخدام الشامبو المناسب الذي يعمل على إصلاح وتقوية بنية الشعر، من خلال إمداده بالعناصر المغذية، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر ويمنحه ملمساً ناعماً كالحرير، بالإضافة إلى أنه يُعيد للشعر لمعانه الجذاب.
وينصح عادة باختيار شامبو يخلو من السيليكون والبارابين والكبريتات لأن هذه المواد تضرّ بالشعر، واستبداله بشامبو خاص بإصلاح الشعر لأنه يحتوي على مواد فعالة مفيدة لصحة وجمال الشعر مثل البيوتين والكيراتين والألو فيرا وزيت الأرغان وزبدة الشيا والجلسرين وبروتين الحرير وبروتين الأرز وخلاصة زهرة اللوتس.
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