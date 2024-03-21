بمناسبة عيد الأم... نجمات أمهات احتفلن بزواجهن بحضور أولادهن





تعرفي إلى النجمات الأمهات اللواتي احتفلن بزواجهن بحضور أولادهن.

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أصالة نصري



تزوجت الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن عام 2021، وكان لديها في ذلك الوقت 4 أولاد من زيجات سابقة. وحضر جميع أولادها حفل زفافها، وكانوا جزءًا مهمًا من هذا اليوم المميز. وكذلك حضر زوج أصالة حفل زفاف ابنتها شام الذهبي؛ ما عكس التضامن والدعم المتبادل بين أفراد الأسرة.





غادة عبد الرازق



في عام 2017، أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها للمرة الثالثة من المنتج محمد فوزي. في تلك الفترة، كانت غادة لديها ابنة تُدعى "روتانا" من زواج سابق.





فيفي عبده



تزوجت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده من رجل الأعمال المصري "محمد الديراوي" عام 2002، وكان لديها في ذلك الوقت ابنة واحدة من زواج سابق، وحضرت ابنتها "عزة" حفل الزفاف. وفي وقت لاحق، انفصلت عن زوجها، بعد أن أنجبت ابنتها الثانية "هنادي". يعتبر الزواج حدثًا مميزًا في حياة كل امرأة، ويكتسب أهمية خاصة عندما تكون المرأة لديها أطفال من زواج سابق، فحضور أطفالها في هذه اللحظة الجميلة يضفي عليها نوعًا من االدفء والسعادة.تعرفي إلى النجمات الأمهات اللواتي احتفلن بزواجهن بحضور أولادهن.أصالة نصريتزوجت الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن عام 2021، وكان لديها في ذلك الوقت 4 أولاد من زيجات سابقة. وحضر جميع أولادها حفل زفافها، وكانوا جزءًا مهمًا من هذا اليوم المميز. وكذلك حضر زوج أصالة حفل زفاف ابنتها شام الذهبي؛ ما عكس التضامن والدعم المتبادل بين أفراد الأسرة.غادة عبد الرازقفي عام 2017، أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق زواجها للمرة الثالثة من المنتج محمد فوزي. في تلك الفترة، كانت غادة لديها ابنة تُدعى "روتانا" من زواج سابق.فيفي عبدهتزوجت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده من رجل الأعمال المصري "محمد الديراوي" عام 2002، وكان لديها في ذلك الوقت ابنة واحدة من زواج سابق، وحضرت ابنتها "عزة" حفل الزفاف. وفي وقت لاحق، انفصلت عن زوجها، بعد أن أنجبت ابنتها الثانية "هنادي".

أنغام



الفنانة المصرية أنغام التي تزوجت مرات عدة، حرصت على أن تتم جميع زيجاتها بوجود ولديها "عمر وعبد الرحمن" معها من دون التخلي عنهما.





شيرين عبد الوهاب



في أبريل من عام 2018، احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بزواجها من المطرب حسام حبيب، وحرصت على أن تشاركها ابنتاها مريم وهنا فرحتها.



وشاركت الطفلتان في جميع تفاصيل حفل الزفاف، وحملتا سلال الورود، وشاركتا في رقصة العروسين؛ ما أظهر فرحتهما بزفاف والدتهما.





غدير السبتي



في زفافها الثاني عام 2018، شارك ابن الفنانة غدير السبتي من زواجها السابق في الحفل، وتولى ولاية أمرها أثناء عقد قرانها على زوجها الثاني، أحمد الفردان الذي تطلقت منه لاحقاً.





أسما شريف



حرصت الممثلة والإعلامية أسما شريف منير خلال حفل زفافها إلى الفنان محمود حجازي عام 2018 على حضور ابنتها الزفاف ومشاركتها فيه، كما اختارت لها فستاناً باللون الأبيض شبيها بإطلالتها.





نيلي كريم



في حفل زفافها على لاعب الإسكواش هشام عاشور في عام 2021، حرصت الفنانة نيللي كريم على أن يحضر جميع أبنائها الحفل، وهم كريم ويوسف من زوجها الأول، وسيليا وكيندية من زواجها الثاني.



وشارك يوسف متابعيه على "إنستغرام" عدداً من اللقطات المصورة من احتفاله مع أصدقائه بزفاف والدته.

ميار الببلاوي



حرصت الفنانة ميار الببلاوي على أن يحضر ابنها الوحيد حفل زواجها من زوجها الرابع. كما احتفلت ميار بعيد ميلاد زوجها بحضور كل من ابنها وابنها من زواج سابق.





هنا شيحة



حضر أبناء الممثلة هنا شيحة عقد قرانها على الممثل أحمد فلوكس وكانوا بغاية السعادة.



وشاركت هنا صورة من عقد القران تجمعها مع شقيقتها مايا، وابنيها اللذين بدت عليهما السعادة والرضى من زواج والدتهما.





حلا شيحة



نشرت الفنانة حلا شيحة بعد زواجها الأخير صورة لها مع طليقها المنتج معز مسعود مع أولادها وأولاده، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، وذلك للمرة الأولى بعد زواجهما.



وعلقت حلا شيحة على الصورة بالقول: الحمد لله يوم جميل مع العيلة.. ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعا. وبعدها بعامين أعلنت الفنانة طلاقها من المنتج.