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المرأة

فنانة شهيرة تدخل المستشفى خلال تصويرها مسلسلها الرمضاني... وهذه حالتها الصحية

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:11
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دخلت الفنانة وفاء عامر المستشفى إثر تعرّضها لإصابة في قدمها أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "حق عرب"، الذي تشارك به في سباق دراما رمضان الحالي ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.
وعلمت "لها" أن حالة وفاء عامر الصحية أصبحت مستقرة، وقد استأنفت تصوير مشاهدها في المسلسل.
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ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" كلٌ من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران...، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن رومانسي، ويناقش العديد من قضايا المجتمع. 


كما تشارك وفاء عامر في بطولة مسلسل "جودر" الى جانب الفنانين: ياسر جلال وياسمين رئيس ونور اللبنانية وآيتن عامر وهنادي مهنا...، والذي يُعرض في النصف الثاني من رمضان الحالي. (لها)

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