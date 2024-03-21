نجمة مصرية تتصدر الترند عالمياً: "الحمدلله"

عبّرت الفنانة المصرية روجينا عن سعادتها الغامرة بتصدرها "الترند" على مستوى العالم في منصة "إكس"، من خلال مسلسلها "سر إلهي"، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالي.



وشاركت روجينا عبر حسابها في إنستغرام، صورة توضح تصدُّر اسمها واسم المسلسل، قائمة الأكثر تداولاً على المنصة الشهيرة، مرفقة بتعليق "الحمد والشكر لله مدد يا رب مدد بلا عدد، بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي".

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