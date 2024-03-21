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المرأة
نجمة مصرية تتصدر الترند عالمياً: "الحمدلله"
Lebanon 24
21-03-2024
|
09:40
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عبّرت الفنانة المصرية روجينا عن سعادتها الغامرة بتصدرها "الترند" على مستوى العالم في منصة "إكس"، من خلال مسلسلها "سر إلهي"، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالي.
وشاركت روجينا عبر حسابها في إنستغرام، صورة توضح تصدُّر اسمها واسم المسلسل، قائمة الأكثر تداولاً على المنصة الشهيرة، مرفقة بتعليق "الحمد والشكر لله مدد يا رب مدد بلا عدد، بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي".
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ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تحتفل فيها روجينا بنجاح مسلسلها، فقد سبق لها أن كشفت عن تصدره الترند بعد عرض الحلقة الرابعة.
واحتفلت الفنانة المصرية بانتهاء تصوير "سر إلهي" الليلة الماضية، حيث نشرت فيديو يوثق أجواء احتفال طاقم العمل بالمناسبة، واحتفالهم أيضاً بعيد ميلاد مخرج العمل رؤوف عبد العزيز.
وظهر طاقم العمل أمام قالب حلوى ضخم يحمل بوسترات المسلسل.
ووجهت روجينا الشكر لجميع طاقم العمل، كما حرصت على شكر زوجها أشرف زكي ووصفته بالسند والحب والمجهود والإيمان، لافتة إلى أنه كان جزءاً أساسياً بنجاحها المهني.
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