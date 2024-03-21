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المرأة

بصورة وعبارة مؤثرة.. هكذا عايدت ليال الاختيار أمّها

Lebanon 24
21-03-2024 | 14:52
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عايدت الإعلامية ليال الاختيار والدتها لمناسبة عيد الأم، ونشرت صورةً تجمعها وإياها عبر حسابها على "انستغرام".


وأرفقت الصورة بتعلق: "كل ما أنا عليه اليوم بسببك. أحبك أمي".
 
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ليال الاختيار

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