بصورة وعبارة مؤثرة.. هكذا عايدت ليال الاختيار أمّها

عايدت الإعلامية ليال الاختيار والدتها لمناسبة عيد الأم، ونشرت صورةً تجمعها وإياها عبر حسابها على "انستغرام".





وأرفقت الصورة بتعلق: "كل ما أنا عليه اليوم بسببك. أحبك أمي".

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