17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مغنية شابة تتفوّق على اليسا.. أغنيتها حققت انتشاراً واسعاً
Lebanon 24
22-03-2024
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحقق أغنية "متل الغيمة"، التي غنتها الممثلة والمغنية ماريلين نعمان، ضمن أحداث مسلسل "ع أمل"، إنتشار واسعاً على منصات "السوشال ميديا".
وتحوّلت الاغنية الى "ترند" وراحت بعض التعليقات في الفضاء الافتراضي، تقارن بين شارة مسلسل "ع أمل" التي سجّلتها اليسا وحملت اسم "انا مش صوتك"، وبين الاغنية التي قدّمتها ماريلين. ورأت التعليقات أن "متل الغيمة" أغنية نجحت بكلماتها القريبة على السمع، وقدّمتها المغنية اللبنانية بإحساس عالي، وحققت تقدّماً على تتر "أنا مش صوتك".
Advertisement
وأفادت "فوشيا" بأن "متل الغيمة"، هي ضمن 9 أغنيات كتبها ولحنها المؤلف الموسيقي جاد عبيد، وستعرض تباعاً ضمن احداث مسلسل "ع أمل"، الذي تلعب بطولته ماغي بوغصن ومهيار خضور وبديع ابو شقرا وماريلين نعمان.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستكون "غزيرة جدّاً"... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس
Lebanon 24
الأمطار ستكون "غزيرة جدّاً"... إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس
12:56 | 2024-03-21
21/03/2024 12:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب.. بيان عاجل من وزارة الماليّة يهمّ موظفي القطاع العام
Lebanon 24
بشأن الرواتب.. بيان عاجل من وزارة الماليّة يهمّ موظفي القطاع العام
07:17 | 2024-03-21
21/03/2024 07:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ ينهار باكيّاً أمام الكاميرا: "خسارتي كبيرة"
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ ينهار باكيّاً أمام الكاميرا: "خسارتي كبيرة"
12:22 | 2024-03-21
21/03/2024 12:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة زوجة الفنان الراحل الكبير.. إبنتها الفنانة المعروفة نعتها بحزن وهذا موعد الجنازة
Lebanon 24
وفاة زوجة الفنان الراحل الكبير.. إبنتها الفنانة المعروفة نعتها بحزن وهذا موعد الجنازة
03:06 | 2024-03-21
21/03/2024 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجاً ولديه إبنة.. متى ستدخل الممثلة اللبنانيّة الشابة وحبيبها القفص الذهبيّ؟
Lebanon 24
كان متزوجاً ولديه إبنة.. متى ستدخل الممثلة اللبنانيّة الشابة وحبيبها القفص الذهبيّ؟
15:21 | 2024-03-21
21/03/2024 03:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:05 | 2024-03-22
سلافة معمار تكشف حقيقة زوجها واستغلاله لها... ما القصة؟
14:52 | 2024-03-21
بصورة وعبارة مؤثرة.. هكذا عايدت ليال الاختيار أمّها
09:40 | 2024-03-21
نجمة مصرية تتصدر الترند عالمياً: "الحمدلله"
05:11 | 2024-03-21
فنانة شهيرة تدخل المستشفى خلال تصويرها مسلسلها الرمضاني... وهذه حالتها الصحية
04:19 | 2024-03-21
بمناسبة عيد الأم... نجمات أمهات احتفلن بزواجهن بحضور أولادهن
02:55 | 2024-03-21
حيلة جمالية بسيطة لعلاج الشعر التالف
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
22/03/2024 08:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
22/03/2024 08:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
22/03/2024 08:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24