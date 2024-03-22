مغنية شابة تتفوّق على اليسا.. أغنيتها حققت انتشاراً واسعاً

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تحقق أغنية "متل الغيمة"، التي غنتها الممثلة والمغنية ماريلين نعمان، ضمن أحداث مسلسل "ع أمل"، إنتشار واسعاً على منصات "السوشال ميديا".وتحوّلت الاغنية الى "ترند" وراحت بعض التعليقات في الفضاء الافتراضي، تقارن بين شارة مسلسل "ع أمل" التي سجّلتها اليسا وحملت اسم "انا مش صوتك"، وبين الاغنية التي قدّمتها ماريلين. ورأت التعليقات أن "متل الغيمة" أغنية نجحت بكلماتها القريبة على السمع، وقدّمتها المغنية اللبنانية بإحساس عالي، وحققت تقدّماً على تتر "أنا مش صوتك".وأفادت "فوشيا" بأن "متل الغيمة"، هي ضمن 9 أغنيات كتبها ولحنها المؤلف الموسيقي جاد عبيد، وستعرض تباعاً ضمن احداث مسلسل "ع أمل"، الذي تلعب بطولته ماغي بوغصن ومهيار خضور وبديع ابو شقرا وماريلين نعمان.