سلافة معمار تكشف حقيقة زوجها واستغلاله لها... ما القصة؟

شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "ولاد بديعة" العديد من الأحداث الحماسية، بعد اكتشاف "سكر" الشخصية التي تؤديها الفنانة سلافة معمار، حقيقة كل شخص حولها، ولا سيما زوجها "مؤيد" واستغلاله لها.



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تُباشر "سكر" بالخطة، وتذهب رفقة "أبو الهول" إلى منزله، لتُخبره أن الشرطة أرسلتها من أجل تسليمه لهم، وبطريقة ذكية تكتشف المكان الذي يُخبئ فيه الذهب، ليهجم "يمان" على منزل "أبو الهول"، ويأخذ الذهب، ثم يسلمه إلى الشرطة بسبب كثرة الجرائم التي ارتكبها. بدأت الحلقة بتذكر الاتفاق بين الثنائي "سكر"، و"يمان، عدنان أبو الشامات"، من أجل الإيقاع بـ"أبو الهول، محمد حداقي"، وسرقة السبائك الذهبية التي يمتلكها، حيث يُخبر "يمان" الراقصة "سكر"، أن "أبو الهول" مهووس بها، وعليها أن تستغل ذلك لصالحها، وتجره ليكشف لها عن مكان الذهب.تُباشر "سكر" بالخطة، وتذهب رفقة "أبو الهول" إلى منزله، لتُخبره أن الشرطة أرسلتها من أجل تسليمه لهم، وبطريقة ذكية تكتشف المكان الذي يُخبئ فيه الذهب، ليهجم "يمان" على منزل "أبو الهول"، ويأخذ الذهب، ثم يسلمه إلى الشرطة بسبب كثرة الجرائم التي ارتكبها.

بعد خروج "أبو الهول" من السجن، يبحث عن "سكر" أو أي شخص يخصها للانتقام منها، فيسجن شقيقها "شاهين، سامر إسماعيل"، ويتواصل مع "ياسين، يامن حجلي" بحجة أنه يريده لعشاء مهم، لكن "ياسين" يكتشف ألاعيبه وخطفه لـ"شاهين"، فيطلب المساعدة من شباب "الدباغة"، الذين يقفون أمام رجال "أبو الهول".

"ياسين" يخطف شقيق "أبو الهول" ويُخبر الأخير بذلك، ليتفق الثنائي على المبادلة بين "شاهين" وشقيق الأول أي "أبو الهول"، ليحدث ذلك بالفعل.





"شاهين" يُخبر "ياسين" أن "أبو الهول" يُريد الانتقام منهما بسبب أفعال "سكر"، إضافة إلى أنها أقامت علاقة معه في الماضي دون حصول أي زواج رسمي، لينفعل "ياسين" غضبا، ويتوجه إلى "سكر" ويعاتبها على تصرفاتها، ويطلب منها عدم التواصل معه أو رؤيته، لكونه تخلى عنها للأبد.

يخطف "أبو الهول" زوج "سكر" أي "مؤيد"، ويهددها به، لتكذب "سكر" حديث "أبو الهول"؛ بسبب اعتقادها أن زوجها "مؤيد" سافر إلى خارج البلاد رفقة والدته التي تُعاني من السرطان لإجراء عملية جراحية لها، لكن "أبو الهول" يُبرهن حديثه لها بإرسال مقاطع مصورة تثبت وجود "مؤيد" في منزله.

ثم يكشف "أبو الهول" لـ"سكر" أن زوجها "مؤيد" كان رفقة والدته في محل تجاري قاما بشرائه من ممتلكات "سكر" بحجة المرض، لتتخلى عن زوجها، وتتوجه إلى والدته، التي تخبرها عن حقيقة كل شيء، وأيضا منعها "لمؤيد" من إنجاب الأولاد من "سكر".





تطلب "سكر" من والدة "مؤيد" التنازل لها عن المحل التجاري الذي اشترته، مقابل إرجاع ابنها "مؤيد"، لتتنازل لها، ثم تقوم "سكر" بإرسال رجل يقتلها.

"سكر" التي لم تجد الحلول للتخلص من مشكلة "أبو الهول" الذي بات يطلب منها السبائك الذهبية، قررت الزواج "من أبو الهول" ومحاربة الجميع.

تُعاتب "سكر" زوجها "مؤيد" على أفعاله وتصرفاته معها، وتؤكد له أنه الرجل الوحيد الذي شعرت بالحب له، ثم أمرت "أبو الهول" بقتله.





"مروة"



أما "مروة، لين غرة" توجهت إلى مكتب "ياسين، يامن حجلي" وقتلت نفسها بسبب تهديدات "أم سليم" بأنها ستسلمها للشرطة في حال لم تعطها مبلغ الـ60 مليون ليرة.

قصة "ولاد بديعة"



تدور أحداث المسلسل حول الأشقاء "سكر وياسين وشاهين" وصراعهم مع "مختار"؛ بسبب عدم إعطائه حصته من ميراث والده، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض كل فرد منهم في حياته اليومية.



والمسلسل من بطولة: سلافة معمار، وديمة الجندي، وإمارات رزق، ومحمود نصر، وسامر إسماعيل، ولين غرة، ويامن حجلي، وهافال حمدي، وحسين عباس، ونادين خوري، ونادين تحسين بيك، وغيرهم. (فوشيا)