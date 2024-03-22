"العالمية طموحي"... شذى حسون تعود للتمثيل؟

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*متحمسون لنرى الجديد من شذى حسون إذ حَضَرَنا كواليس صناعة فيديو كليب أغنيتك الجديدة "الليلة".. ما القصة والمفاجأة؟ حَضَرَت "كاميرا نواعم" من داخل لوكيشن تصوير فيديو كليب النجمة العراقية شذى حسون الجديد الذي امتلأ بالحماسة والأجواء الحماسية التي غَلّفت طاقم العمل والمخرج، وقد صَارحتنا "حسون" بسعادتها بقرب طرح الفيديو كليبات الثلاثة التي تُجَهّز لها وسيتم طرحها بدءاً من عيد الفطر القادم، إلى أن تمتد للصيفية القادمة، كما كشفت لنا عن عَودَتها للتمثيل من بوابته الفَضّة (شاشة الدراما)، إذ أخبرتنا عن كواليس خاصة لنشاطاتها الفنية في القريب خلال لقائها المصور مع "نواعم".. وإلى تفاصيل اللقاء.*متحمسون لنرى الجديد من شذى حسون إذ حَضَرَنا كواليس صناعة فيديو كليب أغنيتك الجديدة "الليلة".. ما القصة والمفاجأة؟

نحن وفريق العمل نُصَوّر ثاني أغنية لنا هنا في مصر (الليلة)، إذ نُصَوّر 4 كليبات دُفعَة واحدة بالتعاون مع بتول عرفة؛ وقد بدأناها بعد كليب "دلع دلع". إني في غاية السعادة لأنّها المَرّة الأُولى التي أُصَوّر فيها بالقاهرة، كما صَوّرنا أيضاً مشاهد في الإسكندرية ، وسنصور كذلك في أسوان (أقصى صعيد مصر).







*كيف كانت أجواء تصوير الكليبات الـ4 وما هي تفاصيل أفكارها؟

الأجواء غاية في الروعة والحماسة أيضاً، ففريق العمل سواء مع المخرج وصناع الفيديو كليب وَفّروا كل الإمكانات حتى يَخرج الكليب في أبهى حُلّة. أما الكليبات فمتنوعة من حيث مستوى اللوكات وتصميم أكثر من "استايل" ملابس و«لوكات» جديدة، وستكون الأفكار فيها مختلطة ما بين الاستايل الشعبي المصري، وكذلك "المودرن"، ثم استايل الغنائي الرومانسي. أما كليب اليوم فسيكون مودرن حديث بموسيقى جديدة و"تكنو" مختلف.





*أسماء الفيديو كليبات المنتظر طرحها؟

هناك أغنية "الليلة"، ثم أغنية «دلع دلع»، ثم أغنية "بنادي عليك"، وأخيراً "قلبي اختار"، والتي أعتبرها جميعاً أبنائي الصغار الجدد.





*متى موعد إصدار أول الفيديو كليبات الجديدة؟

إن شاء الله سيتم انطلاقها قريباً وتحديداً في عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله هناك تجهيزات تتم لإطلاقها تباعاً.





*هل الجمهور العربي على موعد مع حفلات قريبة لكِ؟

هناك أكثر من حفل وتجهيزات قريبة لها، وسيكون أول حفل قرب الربيع.









*التمثيل في حياة شذى حسون يُكمِلُ عِقْدَ موهبتها، هل هناك مفاجآت قريباً خارج مشروع الغناء؟

إن شاء الله هناك سيناريو أقرأه حالياً لعمل درامي، إذ أعيد قراءته أكثر من مرة حتى أستقر على قرار إذا كنت سأخوض هذه التجربة أم لا، إذ إنّ القرار ليس سهلاً أن أخوض عملاً باللهجة المصرية.





*هل سيعرض مشروع المسلسل الجديد في صورة الحلقات القصيرة؟

لا أعرف بالضبط إن كان 10 أو 15 حلقة أو أكثر، ولكن ما لديّ من معلومة أنّه سيتِمّ تسويقه على القنوات العربية والمصرية، كما ستحتضنه المنصات.







*هل تَتَجّه شَذى إلى الرومانسية في المسلسل الجديد؟

(نص نص) ثم (تضحك). هناك جزء كبير به دراما وحزن ولكنّه عمل اجتماعي عائلي. وسأتحدث فيه باللهجة المصرية، وذلك أتدرب يومياً على الحديث باللهجة المصرية ومقيمة هذه الأيام بمصر.







*ما المسلسلات التي تتابعينها بالماراثون الرمضاني الحالي؟

بصراحة ليس لدي وقت كثير، ولكني أرى بعض اللقطات عبر السوشيال ميديا. ولكني بدأت أتابع مسلسل النجمة غادة عبد الرازق (صيد العقارب)، إذ إنها صديقتي وباركت لها المسلسل الجديد مؤخراً واتصل بها لأهنئها عليه، كما زرتها بكواليس تصوير المسلسل.

وأتابع مسلسل "العتاولة" كذلك للسقا، زينة وطارق لطفي، وكذلك مسلسل "الحشاشين" لكريم عبد العزيز، ومسلسل مي عمر "نعمة الأفوكاتو" الذي أعتبره من أهم المسلسلات بالماراثون الدرامي الحالي، فقد أحببت وتيرة التصوير إذ أعتبر نفسي أشاهد كل يوم أحداثاً جديدة.





*طموحات شذى حسون المستقبلية؟

إن شاء الله إلى العالمية وتحقيق مزيد من العطاءات الفنية المميزة.





*أمنيات شذى؟

أحب الاستقرار أكثر في مكان معين مع عائلتي؛ إذ إن غالبية وقتي في هذه الفترة أقضيه ما بين السفر الكثير، الحفلات والاستوديوهات للتصوير. (نواعم)