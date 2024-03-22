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المرأة

بالصور: بيونسيه تقطر ماساً بـ300 قيراطاً

Lebanon 24
22-03-2024 | 05:24
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أذهلت النجمة بيونسيه متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تألقت بإطلالة تضمّنت ما يقارب 300 قيراطاً من الماس!
وظهرت الفنانة الأميركية ببدلة سوداء من مجموعة "جيفنشي" لربيع وصيف 2024، تميّزت ببنطال فضفاض، وأقرنتها بربطة عنق شريطية ونظارات شمسية مستطيلة وقبعة رعاة البقر السوداء الكبيرة، النمط الذي اشتهرت به.
كانت المغنية البالغة من العمر 42 عامًا تقطر حرفيًا بالماس مع عدد كبير من الماسات الضخمة بجميع الأشكال ويبلغ مجموعها 220 قيراطًا، والتي تتدلى من ياقة قميصها الأبيض، بالإضافة إلى خواتم وأقراط كبيرة الحجم من الماس، يصل وزنها إلى 50 قيراطًا.

ومن الناحية الجمالية، اختارت بيونسيه تسريحة شعر أشقر بلاتيني تم تصفيفه بشكل طويل ومموّج حتى خصرها، وفي المكياج، اعتمدت ملمع شفاه بني لامع. (لها)
 
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