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المرأة

رقصت في نفس يوم دفن زوجها وبعد وفاة والدها بيوم.. تصريحات جريئة لدينا!

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:30
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كشفت الراقصة المصرية دينا إنها رقصت في اليوم التالي لوفاة والدها، مبررة الأمر بأنها تستطيع أن تفصل بين حالتها النفسية بما فيها من ضيق وحزن وبين عملها.

ونفت الراقصة المصرية التي اتجهت للتمثيل في لقاء تلفزيوني مع برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب أن تكون هناك مشكلة بينها وبين والدها أدت إلى أن ترقص في اليوم التالي لوفاته.
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ولم يكن هذا هو التصريح الوحيد الصادم للراقصة المصرية التي أكدت في السياق نفسه أنها رقصت أيضًا في نفس يوم وفاة زوجها، حيث كانت تشارك في مسرحية مع الفنان عادل إمام. وقالت: "دفنت وعملت المسرح في نفس اليوم". وأضافت أنها "لو قدمت اعتذارا عن عملها كلما ستحزن، فإنها في النهاية لن تعمل".

وبسؤالها عن حالتها حين ترقص وهي حزينة، قالت: "تاخدي مني أحلى شغل"، مشيرة إلى أنها تخرج حزنها في الرقص.
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