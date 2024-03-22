ليلى عبد اللطيف تنهار باكية بسبب ما فعلته والدتها معها.. وهل تتواصل مع عالم الجنّ؟

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أطلقت خبيرة التوقّعات ليلى عبد اللطيف مجموعة من التصريحات الصادمة أثناء استضافتها في برنامج "العرّافة" من تقديم الإعلامية المصرية بسمة وهبة.وكشفت عبد اللطيف أن والدتها أودعتها مع شقيقتيها الأصغر سنّاً في دار للأيتام حين كانت في السابعة من عمرها، بعد وفاة والدها الذي كان يدرس في "الأزهر"، مضيفةً أن الأم أرادت الزواج من رجل آخر.وبكت ليلى خلال حديثها عن طفولتها القاسية ووالدتها التي وصفتها بأنها أعظم شخص في حياتها رغم ما فعلته بها.ونوهت عبد اللطيف بعلاقتها القديمة مع شهر رمضان الذي كانت تنتظره طوال العام، لأن بعض الأسر الكريمة تستضيف خلاله الأيتام على موائدها.وفي جانب آخر من الحلقة، نفت ليلى عبد اللطيف تواصلها مع عالم الجنّ في سبيل الحصول على التوقّعات التي تمتلكها بـ"قدرة خاصة من الله".