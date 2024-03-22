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المرأة

نادين نسيب نجيم تبكي بسبب إبنتها.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:00
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احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بعيد الام مع ولداها هيفن و جيوفاني، اللذان فاجآنها بهذه المناسبة وعبرت عن سعادتها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين عبر انستغرام، صورة لـ معايدة من انبتها هيفن، قالت انها ابكتها تؤثرا، اذ عبرت هيفن عن حبها لوالدتها مستذكرة كل ما تعلمته و تتعلمه منها والتضحيات التي قدمتها نادين لاجلها، مرفقة اياها بصورة لها مع والدتها عندما كانت اصغر سنا.

 وعلقت نادين على الصورة بالقول: "لقد ابكتني، انها جميلة الى حد لا يصدق، وذكية وتنجح دائما في جعلي اشعر بالفخر".

 بدوره، ارسل جيوفاني، ابن نادين بطاقة معايدة ايضا لوالدته، نشرت نادين صورة لها عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام وعلقت: "ابني ، صغيري، احبك جيوفاني".

وشاركت نادين صورة اخرى عبر انستغرام جمعتها وع ولدايها و ارفقتها بتعليق جاء فيه: "عيد ام سعيد، انا الام الاكثر حظا على وجه الكرة الارضية، اجبكما اكثر من اي شيئ في العالم."

 واضافت نادين: "ينعاد عليكم و يخليلكم امهاتكم ويحمي ولادكم يا رب".

( الجديد)
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