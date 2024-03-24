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المرأة

"لا يختفون رغم قراءة القرآن".. فنانة تعترف بوجود "عفاريت" في منزلها

Lebanon 24
24-03-2024 | 00:00
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كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن حقيقة وجود "عفاريت" وجن داخل منزلها.

وقالت حورية خلال لقاء في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، إن ما يدور حول وجود جن أو سحر في منزلها ليس صحيحا، مشيرة إلى أنها اشترت الشقة في العام 2013 وكانت مهجورة منذ سنوات طويلة، وهي شقة خاصة كانت للأستاذ محمد عبد الوهاب.
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وتحدثت الفنانة عن قصص عاشتها في الشقة، حيث قالت: في مرة كنت قاعدة في الشقة لقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة.

وأضافت: مرة تالتة شفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي.

وتابعت: "كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني واقرا سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القرآن وهذا لا يضايقهم.. هؤلاء موجودين ولا يختفون رغم قراءة القرآن". (فوشيا)
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