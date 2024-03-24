سلاف فواخرجي تكشف حقيقة طلاقها من الفنان وائل رمضان

أعلنت النجمة السورية سلاف فواخرجي أن حياتها عبارة عن قصة بسيطة وأبسط من أن تكون مسرحية.

وقالت أنها شخصية محظوظة لأنها امتهنت مهنة التمثيل، لأنها تستطيع أن تعيش في عوالم كثيرة وشخصيات آخرين.

وأكدت فواخرجي خلال استضافتها مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها «ع المسرح»، انها تُحب كل مراحل حياتها بصعابها، حزنها، إشراقها وخريفها، لأن في النهاية سلاف اليوم محصلة كل هذه الفصول التي مرت بها في حياته.

وأضافت فواخرجي، أنها تربت ضمن البيئة السورية، في أسرة لأب وأم ديانتهم مُختلفة، لذلك تربت على أن ثقافتهما لا يعينها دين الآخر ولا انتماؤها في التعامل والتعرف عليه، لذلك تقول دائمًا كما تعودت أن ديانتها سورية، ولا يعنيها في أي شخص سوى الأخلاق وحسن التعامل فقط .

ورغم أن الثنائي سلاف فواخرجي ووائل رمضان أعلنا قبل فترة خبر إنفصالهما، إلا أنها أكدت بتصريحاتها خلال الحلقة أنها لم تنفصل بشكل رسمي وأن الأمر كله أنهما كانا بحاجة إلى الحفاظ على هدوء البيت؛ وهو ما جعلهما يأخذان هذه الخطوة حفاظاً على الحب، خاصة أنهما كانا يمرّان بفترة صعبة ولكنهما يتواصلان لحظة بلحظة، وحاليًا الحب يعود والحياة تعود فالحب الحقيقي من الصعب أن ينتهي.

( نواعم)