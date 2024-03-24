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المرأة

من داخل السجن... فنانة عربيّة تُطلق أغنيّة جديدة

Lebanon 24
24-03-2024 | 09:22
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أعلن حساب الفنان دنيا بطمة إطلاقها أغنية جديدة، على الرغم من وجودها في السجن، بسبب حكم قضائي بحقّها في قضية حساب "حمزة مون بيبي".

وجاء في منشور حساب بطمة أن اغنية "تفكرت الميمة" سيتم إطلاقها اليوم الأحد بمناسبة عيد الأم، مع طلب بالدعاء للفنانة المغربية بالفرج.
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ودخلت بطمة السجن بعد رفض محكمة النقض في الرباط الطعن الذي قدّمته، وتحويلها القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة. (لها)
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