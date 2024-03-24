برفقة زميلاتها في القناة... هكذا احتفلت مذيعة أخبار "الجديد" بعيد ميلادها

احتفلت مذيعة الأخبار في "الجديد" لارا منيف، بعيد ميلادها.

وحضر الإحتفال عدد من زميلات لارا في القناة، مثل زهراء فردون ورواند بو ضرغام وتيما زلزلي.

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ونشرت منيف صورة لقالب الحلوى عبر حسابها على "انستغرام"، الذي صُمّم على شكل قبّعة وصورتها عليه.