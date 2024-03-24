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المرأة

برفقة زميلاتها في القناة... هكذا احتفلت مذيعة أخبار "الجديد" بعيد ميلادها

Lebanon 24
24-03-2024 | 10:30
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احتفلت مذيعة الأخبار في "الجديد" لارا منيف، بعيد ميلادها.
 
 
وحضر الإحتفال عدد من زميلات لارا في القناة، مثل زهراء فردون ورواند بو ضرغام وتيما زلزلي.
 
 
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ونشرت منيف صورة لقالب الحلوى عبر حسابها على "انستغرام"، الذي صُمّم على شكل قبّعة وصورتها عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
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