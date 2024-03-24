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المرأة
بيونسيه على موعدٍ مع تكريم كبير
Lebanon 24
24-03-2024
|
13:43
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أعلنت شركة "آي هارت ميديا"، المُنظّمة لحفل توزيع جوائز "آي هارت راديو إنوفيتور"، عن تكريم المُغنيّة العالميّة بيونسيه في النُسخة العاشرة من الحفل الذّي سُيقام يوم الخميس المقبل، وفق ما جاء في وكالة "سي أن أن".
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وأصدرت الشركة بياناً، جاء فيه أنّه "قام قلّة من الفنانين على مرّ التاريخ بمُخاطرات إبداعيّة، ونجحوا في تحويل موسيقاهم وأثّروا على الثقافة الشعبيّة". ووصفت المنظَمة بيونسيه بأنّها "رمز ثقافي عالمي"، مضيفةً أن جولة "رينيسانس" التي أجرتها العام الماضي كانت الأفضل والأعلى ربحًا في التاريخ.
كما وأشار البيان إلى أنّ أُغنية بيونسيه الجديدة "تيكساس هولد أم" التّي أصدرتها مُؤخراً، هي "أول أُغنية تصل إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة والعالم على جميع منصّات المبيعات خلال هذا العام".
والجدير ذكرُه أن الجائزة التي حصلت عليها بيونسيه، تُمنح عادةً للفنّان الذّي "يُساهم باستمرار في التأثير على الثقافة الشعبيّة وصناعة الموسيقى". كما وستنضم بيونسيه بعد حصولها على هذه الجائزة إلى قائمة الفائزين السابقين كالمّغنيّة العالميّة تايلور سويفت، والمُغنّي برونو مارس.
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