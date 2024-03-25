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أكدت الممثلة المصرية ياسمين صبري أنها إضافة لأي شخص سوف تتزوجه، لأنها تمتلك المقومات التي تستدعي أن تكون كذلك، وفق رؤية الرجل الشرقي.وقالت ياسمين خلال استضافتها في برنامج "بيغ تايم": أنا كياني يضيف لأي رجل أكون زوجة له، كل شيء اشتغلت عليه وبنيته، السمعة والطريقة، وعدم وجود أخطاء، كلها أشياء تضيف له".وأضافت أنها امرأة متخفظة في ملابسها وأسلوبها والشخصيات التي تؤديها في أعمالها الدرامية والسينمائية، وظهورها في المسارح والمهرجانات والتلفزيون، معتبرة أن شخصيتها "حالة نادرة".ولفتت إلى أن تركيزها يتمثل في العمل فقط، ولا تظهر في كل حفلة حتى لو كان ذلك في إطار عملها، معلقة: "أنا ست أحب جدا زي ما أنا في قمة أنوثتي أحب الرجل يكون في قمة ذكورته، بمعنى الرجال قوامون على النساء، هو يقوم بمسؤولياتي، يعني معقول المرأة تصرف على الراجل؟ من قديم الأزل كانت المرأة تقعد في الكهف والرجل يصطاد، والأنثى هي الاحتواء أما الرجل فهو المعيل، وإحنا مخلوقين حواء من آدم".وبشأن مكانة الأمومة في حياتها، قالت ياسمين إن هذا الأمر بديهي، وجزء من رسالتها في الدنيا، وكل ما تعلمته هو لإنجاب أطفال طبيعيين ومتوازنين في الحياة، لأنها قد تنجب ولدًا يمكن أن يصبح رئيسا للجمهورية.في غضون ذلك، كشفت ياسمين صبري أنها تبكي أحيانا ولكن ليس من الحزن، بل من كرم الله عليها، مضيفة: بكيت فترات قليلة جدًا في حياتي، وأنا أدمع لما تحصلي حاجة حلوة في حياتي.. ديننا يدعونا بألا نبحث عن النكد والشقاء، فالإنسان عندما يحبه الله تكون حياته سلسلة ومرنة.وشددت الفنانة المصرية على أن نجاح المرأة لا يتوقف على جمالها، بل على ذكائها، مشيرة إلى أنها لم تنجح بسبب جمالها، بل لأن هذا النجاح هو رزق من الله.كما استذكرت ياسمين صبري بداياتها عندما كانت طفلة، وقالت إنها نشأت في أسرة متوسطة، ودرست في مدارس الحكومة، وعاشت مع كل فئات المجتمع، ثم بدأت العمل في عمر 17 عامًا، وكانت أول وظيفة لها متدربة بالعلاقات العامة في مكتبة إسكندرية.وبشأن دخولها الفن قالت: "حبيت أطور من نفسي، وأشوف حلم جديد وأصبح مذيعة، ولم يكن عندي واسطة، وقررت أدخل مسابقة ملكات جمال مصر، عشان أتعرف، ولكنها ألغيت".ولفتت إلى أن الجمهور بدأ يعرفها تدريجيا، فدخلت عالم الإعلانات رغم أنها كانت خائفة في البداية من هذا المجال، لكنها خاضت التجربة، حتى أصبحت "أغلى فتاة إعلانات في مصر".وعلقت الفنانة ياسمين صبري على دور المال في الحياة، قائلة: مين قال إن الإنسان الطاهر الكويس القريب من الله يعيش زاهد في الحياة، ويقول كل نصيبي هاخده في الجنة، لا، هما جنتان، في الدنيا والأخرة.وأضافت: الفلوس جميلة لما تأتي بسلاسة من غير ما تحضر بهوس وبجري الوحوش، هي تحضر لكي تمتعني وبسلاسة وبأفضل وأنقى الطرق.وأوضحت ياسمين: من خلال تجربتي الشخصية المال جاء لي بأقل مجهود، وهذا نوع من أنواع الرزق، وليس له علاقة أنك تكون محترفا وملتزما، ولكن تبذل مجهودا بسيطا والرزق يكون كبيرا.وأوضحت ياسمين صبري أنها تسأل دائمة عن نفسية الشخص حينما تقابله تعبيرًا عن الاهتمام الحقيقي بمن تحب.وأضافت أن الأموال لا تجلب السعادة؛ لأن الدراسات أثبتت أن كثرة الأموال تجلب الكثير من الأعباء الصحية والنفسية والاجتماعية، بسبب الضغوط النفسية.ولفتت إلى أن هذه الدراسات أثبتت أن الأشخاص البسطاء يعيشون حياة أطول وأسعد، وأن العلماء أكدوا أن السعادة تكمن في الحياة الصحية، وفي العطاء، بينما سعادة الأخذ وقتها أقصر من سعادة العطاء.وأوضحت ياسمين أنها تعشق رائحة المسك، ودائمًا تحرص على تعطير نفسها به قبل النوم، ما يشعرها بسعادة غير عادية.