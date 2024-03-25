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المرأة

بسمة بوسيل: حلم العودة إلى تامر حسني سيتحقق

Lebanon 24
25-03-2024 | 03:00
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كشفت الفنانة بسمة بوسيل للمرة الأولى كواليس انفصالها عن النجم تامر حسني، رغم استمرار علاقتهما أمام الجمهور، لافتة إلى أن حلم العودة إليه سيتحقق في يوم من الأيام.

وأكدت بسمة خلال استضافتها في برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على قناة "الحياة"، أن السبب وجدته في نفسها بعد فترة طويلة قائلة: "وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودائمًا محتاجة مجهود، لكن اكتشفت أن المشكلة لدي، أنا أتعلق جدًا بالأشخاص، وهذه أزمتي".
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وأشارت إلى أن الطلاق كان أمرًا صعبًا جدًا بالنسبة لها، ولكنها والفنان تامر حسني يحبان بعضهما كثيرًا كأشخاص بعيدًا عن مسألة كونهما زوجين.

وبينت أن تامر حسني شخصية غالية عندها للغاية، والتواصل مستمر بينهما حتى الآن، حيث يتابع معها كل شؤون حياتها، ويسأل عما تفعله، لافتة إلى أن الطلاق بالنسبة لها كان بمثابة صدمة حادة "تروما"، أو بمعنى آخر "مصيبة".

وتابعت: "لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه حصل فيَّ كده، هوه أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيَّ كل ده؟ وكنت متضايقة جدًا".

وذكرت أن الطلاق وقع بعد وفاة والدها، ولم تكن تتوقعه أبدًا، كما تزامن مع إجراء والدتها عدة عمليات جراحية، وأصبحت مسؤولة بشكل تام عن 3 أطفال، مضيفة: "بدأت أشعر أنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة أجري على الكعبة واشتكي، والحمد لله بقيت راضية".

وأوضحت أنها بمجرد أن استقرت حالتها النفسية، شعرت وكأن المشكلة تكمن بها، وأصبحت تنظر لكل الأمور ببساطة سواء الموت أو الطلاق، ومتصالحة أكثر مع نفسها، وسعيدة جدًا في حياتها، وعندما بدأت ترضى بما هو مكتوب لها تحسنت في عملها.
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