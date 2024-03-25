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المرأة
لهذا السبب اختارت كيت ميدلتون هذا التوقيت لإعلان إصابتها بالسرطان
Lebanon 24
25-03-2024
|
05:40
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انتاب الجميع حالة من القلق منذ شهر كانون الثاني الماضي، وتحديداً منذ إعلان قصر كنسينغتون إجراء كيت ميدلتون عملية جراحية في البطن، لا سيما أن القصر لم يوضح أي تفاصيل حول العملية، أو ما تعاني منه أميرة ويلز تحديداً.
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وتفاقمت التكهنات مع إصدار القصر صورة معدلة لكيت مع أطفالها الثلاثة في يوم الأم، حتى خرجت بنفسها يوم الجمعة الماضية 22 من آذار لتعلن أنها تعاني من السرطان في مقطع فيديو مسجل.
والسؤال الذي شغل بال الجميع: لماذا هذا التوقيت تحديداً؟ لماذا لم تصارح كيت الجميع بشأن وضعها الصحي؟
في الواقع، لم يكن اختيار كيت ميدلتون لهذا التوقيت عشوائياً، بل كان مدروساً وانتظرته، والسبب هو انتهاء أطفالها من الفصل الدراسي، حيث قالت أميرة ويلز في الفيديو إنها أرادت أن تأخذ بعض الوقت لتخبر أطفالها الثلاثة: الأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة تشارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس 5 سنوات، حول ما كان يحدث قبل الكشف عن الخبر للجمهور.
وقد تناولت الأميرة كيت بشكلٍ مباشر تأثير أخبارها الصحية في عائلتها في رسالتها الشخصية بالفيديو، موضحة: "أنا وويليام نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكلٍ خاص من أجل عائلتنا الصغيرة".
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