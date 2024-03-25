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المرأة

فنانة شهيرة حديث المتابعين بعد ظهورها دون مساحيق التجميل (صورة)

Lebanon 24
25-03-2024 | 16:00
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شاركت المُغنيّة والممثلة الأميركيّة سيلينا غوميز، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها دون مساحيق التجميل، مع متابعيها عبر تطبيق انستغرام.

 وأرفقت غوميز الصور بكلمة "حقيقيّة"، وظهرت بوجهٍ خالٍ من مستحضرات التجميل وشعر منسدل على كتفيها.وأشاد الجمهور، وبخاصةٍ زملاء غوميز، بالصور المنشورة في قسم التعليقات، بما في ذلك الممثلة الأميركيّة ليلي كولينز التي كتبت "رائعة من الداخل والخارج".

 كما ونشرت غوميز في وقت لاحق، صورةً عبر خاصيّة القصص المصوّرة على انستغرام، بدت فيها وهي تقوم بإيماءات مضحكة مع عين واحدة مُغلقة وشعر غير مُصفف. ( lbc)

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