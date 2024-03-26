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المرأة

من يكسب المنافسة بين أمل عرفة وسلافة معمار‎؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 00:00
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على الرغم من النجاح الجماهيري لمسلسل ولاد بديعة، واعتبار النجمة سلافة معمار الأولى في السباق الرمضاني لجهة الممثلات، خرج متابعون يؤكدون أن النجمة أمل عرفة تنافس لوحدها ضمن الدراما الخاصة في الشهر الفضيل، وتشارك امل عرفة في بطولة مسلسل "اغمض عينيك" اخراج مؤمن الملا، و"وصايا الصبّار"، اخراج فادي حسين.

 واللافت أن في المسلسلين تواجه طليقها النجم عبد المنعم عمايري خصوصاَ في "وصايا الصبّار"؛ اذ تتخطى أمل عرفة المألوف في توجيه زوجها نحو القتل في سبيل المال وتشكل أيضاً عينة من امرأة لعوب تعاني من وضع نفسي يبدو أن هذا المرض سيقضي حتى على أقرب المقربين منها.

( نواعم)
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