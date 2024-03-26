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المرأة

رغم فشل آخر أعمالها الدرامية... هاندا آرتشيل الأعلى أجرًا؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:33
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بعد العديد من الأخبار  التي إنتشرت مؤخراً عبر المواقع والصحف التركية حول إعتزالها التمثيل بسبب فشل أخر أعمالها الدرامية بمسلسل "الغريبان " والتركيز على الفن التشكيلي، قررت هاندا آرتشيل بطلة "إطرق بابي " أن تعود بأكثر من مفاجآة لجمهورها خلال الفترة القادمة.
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عمل جديد
 
فقد إنتشرت صورة خاصة لهاندا آرتشيل عبر المواقع الإلكترونية التركية بعد مغادرتها لمقر وكالة أعمالها، وبسؤالها إكتفت هاندا بتأكيد إتفاقها على عمل جديد ووعدت الجمهور أنها ستكون على الشاشات خلال الفترة القادمة ورفضت أن تعلن عن أية تفاصيل أخرى.
 
وقد نشرت المواقع التركية أن العمل يحمل عنوان "22 ثانية " وسيكون عبر شاشة إحدى المنصات الرقمية خلال الموسم الدرامي الجديد.

حملة إعلانية
 
 
 أما المفاجآة الأخرى التي تخص هاندا آرتشيل، فهي أنها أصبحت الوجه الإعلاني لماركة المجوهرات الإيطالية العالمية pomellato للمرة الأولى، وهو ما جعل إسمها يتصدر التريند عبر منصة إكس في كثير من الدول خلال الساعات الماضية.
وكانت هاندا آرتشيل قد حققت أعلى رقم بالمتابعة عبر موقع الإنستقرام إذ وصل عدد متابعيها إلى 32 مليون متابع ونشرت المواقع التركية أنها تحصل على 100 ألف ليرة تركية عبر المنشور الواحد الذي لا يتجاوز 3 ثوانٍ، وذلك بسبب أنها لديها متابعين حقيقين وهو ما تأكدت منه شركات الإعلانات والوكالات العالمية مما جعلها من أعلى نجمات تركيا أجرا في الحملات الدعائية عبر السوشيال ميديا. (نواعم)
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