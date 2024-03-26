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المرأة

بالفيديو... ياسمين صبري وحبيبة نيمار تجتمعان في السعودية

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:51
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اجتمعت الفنانة المصرية ياسمين صبري مع برونا بيانكاردي، حبيبة اللاعب البرازيلي نيمار في حفل أقامته شركة عطور إبراهيم القرشي في المملكة العربية السعودية.

وتناقلت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الانسجام التام بين ياسمين وبرونا أثناء تحدثهما مع بعضهما حيث بدا التناغم واضحاً بينهما.

وحضر الحفل عدد من الفنانات وشهيرات السوشال ميديا، من بينهن: كورا غوتييه، زوجة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، هبة حسين، زينب العلوان وغيرهن.


على الجانب الآخر، أعربت ياسمين صبري عن استغرابها من عدد الرجال المتواجدين في الحفل مقارنةً بالنساء. عندما استقبلها الإعلامي اللبناني نيشان على المسرح، إذ قالت مبسمة: أنا مبسوطة أوي إن أنا معاكم بس أنا مش عارفة إيه كمية الرجالة دي.

وأشاد مستخدمو منصة "إكس" بالاحترام الذي أظهرته ياسمين صبري للمرأة وتضامنها معها في مثل هذا الحدث. وقالت إحداهن: لفت انتباهي أسلوب ياسمين صبري واحترامها للمرأة ودعمها لها في هذا الحدث، حيث أشارت إلى ضرورة تواجدها ودورها المهم كمستهلكة ومستفيدة أساسية من الخدمة.

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فيما يتعلق بإطلالتها، لفتت ياسمين الأنظار بقفطانها الذهبي الفاخر الذي اختارته من دار الأزياء المغربية "سلمة بنعمر". تميز القفطان بقماشه الحريري المنهدل والتطريزات الأنيقة والبراقة التي أضافت لمسة ساحرة على إطلالتها.


وتزيَّنت ياسمين بأقراط ذهبية مرصعة بالألماس وحجر الفيروز، وأسدلت خصلات شعرها الناعم على جانبي كتفيها، فيما اعتمدت مكياجًا متناسقًا يبرز جمالها باستخدام الظلال الدخانية والنيود. (فوشيا)

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