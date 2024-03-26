من أصعب الشخصيات.. ماذا قالت أمل عرفة عن "حياة"؟

خطفت الفنانة السورية أمل عرفة الأضواء في الموسم الرمضاني الحالي بتجسيدها شخصية "حياة" في مسلسل "أغمض عينيك".



وفي حديثها عن الدور، قالت أمل في تصريح لـ"فوشيا": "أصعب الشخصيات في الأداء هي التي يحرص فيها الممثل على ألا يمثل، بل أن يكون مقنعًا ليصدقه المشاهد، وهذا ما ينطبق على "حياة" التي أخذت مني جهدًا وحبًا كبيرين".

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وعن التشابه بين "حياة" وبينها كأم، قالت أمل: "التقاطع الوحيد الذي يجمعني مع "حياة" هو الأمومة والنضال من أجل حياة ابنتيّ "مريم" و"سلمى".



هذا وكشفت أمل أنها شاهدت مقتطفات من كل المسلسلات السورية، بمقدار 3 حلقات على الأقل، ووجهت تحية حب واحترام لكل صنّاع الدراما السورية الذين قدّموا أعمالاً لائقة ومتميزة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني.



وتحدثت عن أهم ذكرياتها في شهر رمضان، فقالت: "أهم ذكريات هذا الشهر هي وجود أبي وأمي في حياتي، وهما الآن في دار الحق رحمة الله عليهما".