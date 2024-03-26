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المرأة

من أصعب الشخصيات.. ماذا قالت أمل عرفة عن "حياة"؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:32
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خطفت الفنانة السورية أمل عرفة الأضواء في الموسم الرمضاني الحالي بتجسيدها شخصية "حياة" في مسلسل "أغمض عينيك".

وفي حديثها عن الدور، قالت أمل في تصريح لـ"فوشيا": "أصعب الشخصيات في الأداء هي التي يحرص فيها الممثل على ألا يمثل، بل أن يكون مقنعًا ليصدقه المشاهد، وهذا ما ينطبق على "حياة" التي أخذت مني جهدًا وحبًا كبيرين".
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وعن التشابه بين "حياة" وبينها كأم، قالت أمل: "التقاطع الوحيد الذي يجمعني مع "حياة" هو الأمومة والنضال من أجل حياة ابنتيّ "مريم" و"سلمى".

هذا وكشفت أمل أنها شاهدت مقتطفات من كل المسلسلات السورية، بمقدار 3 حلقات على الأقل، ووجهت تحية حب واحترام لكل صنّاع الدراما السورية الذين قدّموا أعمالاً لائقة ومتميزة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني.

وتحدثت عن أهم ذكرياتها في شهر رمضان، فقالت: "أهم ذكريات هذا الشهر هي وجود أبي وأمي في حياتي، وهما الآن في دار الحق رحمة الله عليهما".
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