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المرأة

نجمة عربية شهيرة تكشف لأوّل مرة أسراراً عن حياتها الخاصة

Lebanon 24
26-03-2024 | 16:33
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كشفت النجمة نوال الكويتية الكثير من أسرارها الخاصة وعلاقتها مع ابنتها حنين.

وقالت خلال استضافتها في Big time Podcast إنها "شخصية لا تحب الشهرة وتحب الغناء فقط، لأن الشهرة تجعلها مقيدة وتقلّص مساحتها الشخصية وتضيّق حدودها الخاصة".
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وعن علاقتها مع زوجها الملحن الكويتي مشعل العروج، قالت إنها "جاءت بعد صداقة دامت 13 عاماً".


واضافت: "زوجي كان يتابع عملي ومسؤول عن ألبوماتي 13 سنة، وكنا أصحاب ومهم جداً وجوده في حياتي قبل الزواج وبعد الزواج لأن مشعل مبدع وخلاني أتقدّم في الموسيقى الخليجية، ونوّع لي في تنفيذ الأغاني ورائع في ألحانه، وهو يفيدني في المقامات الموسيقية، والنصيب جاء فجأة أننا اتجوزنا ونحن سعداء في حياتنا الزوجية".


المصدر: لها
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