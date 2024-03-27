بالبوستر الرسمي.. يسرا تشوّق جمهورها لفيلمها الجديد

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نشرت الفنانة يسرا "بوستر" فيلمها الجديد "شقو" عبر حسابها على "إكس".وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي وتظهر يسرا خلاله بشخصية الدكتور جميلة، وهي المسؤولة عن عمليات النصب التي يقوم بها عمرو يوسف ومحمد ممدوح، ضمن الأحداث.يذكر أن الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.