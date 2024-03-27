Advertisement

المرأة

بالبوستر الرسمي.. يسرا تشوّق جمهورها لفيلمها الجديد

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1179718-638470937995495233.png
Doc-P-1179718-638470937995495233.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة يسرا "بوستر" فيلمها الجديد "شقو" عبر حسابها على "إكس".


وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي وتظهر يسرا خلاله بشخصية الدكتور جميلة، وهي المسؤولة عن عمليات النصب التي يقوم بها عمرو يوسف ومحمد ممدوح، ضمن الأحداث.
Advertisement


يذكر أن الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:33 | 2024-03-26
15:32 | 2024-03-26
11:40 | 2024-03-26
10:16 | 2024-03-26
05:51 | 2024-03-26
04:33 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24