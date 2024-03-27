Advertisement

المرأة

أول سعودية في ملكة جمال الكون 2024... من هي رومي القحطاني؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:32
A-
A+
Doc-P-1179785-638471218098216294.jpeg
Doc-P-1179785-638471218098216294.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني عن مشاركتها في ملكة جمال الكون 2024 التي ستقام في المكسيك، بتاريخ 28 أيلول المقبل، لتصبح أول سعودية تُشارك في هذه المسابقة العالمية.
ونشرت رومي صورًا لها عبر إنستغرام، حيث يتابعها ما يزيد عن مليون شخص، وكتبت: يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024.. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون.


وسبق لرومي أن مثّلت السعودية في مسابقات عديدة أبرزها ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط التي أقيمت في العراق، وملكة جمال العالم العربي في القاهرة، والآن تحمل لواء المملكة في ملكة جمال الكون.
 
وشاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال آسيا مؤخرًا، ووثقت حينها مجموعة صور ارتدت فيها الملابس التراثية السعودية، وعلقت بالقول: يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال آسيا العالمية 2024 المقامة في ماليزيا، هذي ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال آسيا".
 
وأوضحت رومي القحطاني في تصريحاتها خلال حفلات ملكات الجمال أنها تهدف للترويج للسياحة السعودية ونشر الثقافة السعودية، والتراث السعودي إلى العالم.
 
 
 
Advertisement



من هي رومي القحطاني؟
 
ولدت رومي القحطاني في مدينة الرياض عام 1995، وحصلت على لقب ملكة جمال المملكة العربية السعودية عام 2021، كما توجت بلقب ملكة جمال العرب عام 2022.
بدأت رومي في مجال الدعاية والإعلان، قبل رحلتها في مسابقات ملكات الجمال، وتهتم بالتوعية بقضايا البيئة والحملات الاجتماعية الأخرى، وشاركت في حملة لزراعة الأشجار من أجل حماية البيئة وتشجيع التشجير.


حصلت على درجة البكالوريوس تخصص صحة أسنان، وتتقن الإنكليزية والفرنسية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما تمتلك رومي شركة خاصة بها تقوم فيها بتنظيم الحفلات.

وتعتبر من أشهر الوجوه الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت في وقت سابق، أنها تشجع نادي النصر السعودي، وأن مطربها المفضل هو عبدالمجيد عبدالله. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:00 | 2024-03-27
16:33 | 2024-03-26
15:32 | 2024-03-26
11:40 | 2024-03-26
10:16 | 2024-03-26
05:51 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24