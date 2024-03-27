أول سعودية في ملكة جمال الكون 2024... من هي رومي القحطاني؟

أعلنت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني عن مشاركتها في ملكة جمال الكون 2024 التي ستقام في المكسيك، بتاريخ 28 أيلول المقبل، لتصبح أول سعودية تُشارك في هذه المسابقة العالمية.

ونشرت رومي صورًا لها عبر إنستغرام، حيث يتابعها ما يزيد عن مليون شخص، وكتبت: يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024.. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون.





وسبق لرومي أن مثّلت السعودية في مسابقات عديدة أبرزها ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط التي أقيمت في العراق، وملكة جمال العالم العربي في القاهرة، والآن تحمل لواء المملكة في ملكة جمال الكون.

وشاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال آسيا مؤخرًا، ووثقت حينها مجموعة صور ارتدت فيها الملابس التراثية السعودية، وعلقت بالقول: يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال آسيا العالمية 2024 المقامة في ماليزيا، هذي ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال آسيا".

وأوضحت رومي القحطاني في تصريحاتها خلال حفلات ملكات الجمال أنها تهدف للترويج للسياحة السعودية ونشر الثقافة السعودية، والتراث السعودي إلى العالم.

ولدت رومي القحطاني في مدينة الرياض عام 1995، وحصلت على لقب ملكة جمال المملكة العربية السعودية عام 2021، كما توجت بلقب ملكة جمال العرب عام 2022.

بدأت رومي في مجال الدعاية والإعلان، قبل رحلتها في مسابقات ملكات الجمال، وتهتم بالتوعية بقضايا البيئة والحملات الاجتماعية الأخرى، وشاركت في حملة لزراعة الأشجار من أجل حماية البيئة وتشجيع التشجير.





حصلت على درجة البكالوريوس تخصص صحة أسنان، وتتقن الإنكليزية والفرنسية بالإضافة إلى اللغة العربية، كما تمتلك رومي شركة خاصة بها تقوم فيها بتنظيم الحفلات.



وتعتبر من أشهر الوجوه الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت في وقت سابق، أنها تشجع نادي النصر السعودي، وأن مطربها المفضل هو عبدالمجيد عبدالله. (فوشيا)