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المرأة

نجمة حاولت الانتحار تكشف تعنيف زوجها لها: مزق ملابسي وخنقني!

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:09
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نقلت النجمة الكورية الجنوبية "اريوم" Lee Areum، العضوة السابقة في فرقة "تيارا"، إلى المستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها نتيجة مشاكل عائلية.

وفق مصادر كورية، يُقال أن "اريوم" أقدمت على الانتحار نتيجة تعرضها للتعنيف من قبل زوجها السابق كيم يونغ جول.
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وتأتي محاولة انتحارها بعد مشاركتها منشوراً كشفت فيه عن عرضها هي وأطفالها للاعتداء المتكرر من قبل زوجها السابق، حيث شاركت آثار الكدمات والرضوض التي انتشرت في منطقة الصدر والوجه.

كما شاركت تفاصيل وقوعها ضحية لشخص انتحل شخصيتها لابتزاز الآخرين من أجل جني المال، وذلك في منشور شاركته عبر حسابها في "إنستغرام".

واستذكرت "اريوم" حادثة صادمة وقعت لها قبل ثلاث سنوات، إذ كتبت في منشورها: "ثم، في أحد أيام شهر تشرين الثاني من العام 2021، فقد السيطرة على أعصابه تمامًا. لقد ثبتني على السرير ومزق ملابسي، وخنقني وهدد بقتلي – أمام ابننا. كما ضربني ضربًا مبرحًا وغادر".

ولفتت إلى أنها أصيبت بكدمات في أنفها وقدمها، ولم تتمكن من المشي لفترة من الوقت.
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