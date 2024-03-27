19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نجمة حاولت الانتحار تكشف تعنيف زوجها لها: مزق ملابسي وخنقني!
Lebanon 24
27-03-2024
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت النجمة الكورية الجنوبية "اريوم" Lee Areum، العضوة السابقة في فرقة "تيارا"، إلى المستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها نتيجة مشاكل عائلية.
وفق مصادر كورية، يُقال أن "اريوم" أقدمت على الانتحار نتيجة تعرضها للتعنيف من قبل زوجها السابق كيم يونغ جول.
Advertisement
وتأتي محاولة انتحارها بعد مشاركتها منشوراً كشفت فيه عن عرضها هي وأطفالها للاعتداء المتكرر من قبل زوجها السابق، حيث شاركت آثار الكدمات والرضوض التي انتشرت في منطقة الصدر والوجه.
كما شاركت تفاصيل وقوعها ضحية لشخص انتحل شخصيتها لابتزاز الآخرين من أجل جني المال، وذلك في منشور شاركته عبر حسابها في "إنستغرام".
واستذكرت "اريوم" حادثة صادمة وقعت لها قبل ثلاث سنوات، إذ كتبت في منشورها: "ثم، في أحد أيام شهر تشرين الثاني من العام 2021، فقد السيطرة على أعصابه تمامًا. لقد ثبتني على السرير ومزق ملابسي، وخنقني وهدد بقتلي – أمام ابننا. كما ضربني ضربًا مبرحًا وغادر".
ولفتت إلى أنها أصيبت بكدمات في أنفها وقدمها، ولم تتمكن من المشي لفترة من الوقت.
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة شخص واحدٌ فاز بـ"اللوتو"... المبلغ كبير جدّاً إليكم كم بلغت الجائزة الأولى
Lebanon 24
بالصورة شخص واحدٌ فاز بـ"اللوتو"... المبلغ كبير جدّاً إليكم كم بلغت الجائزة الأولى
14:10 | 2024-03-26
26/03/2024 02:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة وزوجها الممثل يُرزقان بابنتهما الأولى... شاهدوا هذه الصورة من المستشفى
Lebanon 24
فنانة وزوجها الممثل يُرزقان بابنتهما الأولى... شاهدوا هذه الصورة من المستشفى
13:14 | 2024-03-26
26/03/2024 01:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو مداهمة منزل أحد الفنانين... شاهدوا كيف حصلت العمليّة!
Lebanon 24
بالفيديو مداهمة منزل أحد الفنانين... شاهدوا كيف حصلت العمليّة!
15:28 | 2024-03-26
26/03/2024 03:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من هما شهيدا "غارة سهل بوداي"؟
Lebanon 24
من هما شهيدا "غارة سهل بوداي"؟
14:56 | 2024-03-26
26/03/2024 02:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
02:40 | 2024-03-27
27/03/2024 02:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:07 | 2024-03-27
ماغي بو غصن تكشف أسراراً عن تربية ولديها.. إليكم ما قالته
05:56 | 2024-03-27
أصالة تعترف لأنغام: تبصير الفنجان تحقق معي
01:32 | 2024-03-27
أول سعودية في ملكة جمال الكون 2024... من هي رومي القحطاني؟
00:00 | 2024-03-27
بالبوستر الرسمي.. يسرا تشوّق جمهورها لفيلمها الجديد
16:33 | 2024-03-26
نجمة عربية شهيرة تكشف لأوّل مرة أسراراً عن حياتها الخاصة
15:32 | 2024-03-26
من أصعب الشخصيات.. ماذا قالت أمل عرفة عن "حياة"؟
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
27/03/2024 17:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
27/03/2024 17:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
27/03/2024 17:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24