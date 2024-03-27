ماغي بو غصن تكشف أسراراً عن تربية ولديها.. إليكم ما قالته

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هنأت الفنانة ماغي بو غصن، الفنانة العراقية رحمة رياض بولادة ابنتها الأولى "عالية"، وقالت أنها تحب رحمة، ووعدت عبر كاميرا موقع "فوشيا"بزيارتها قريباً لتهنأتها في بيتها، ومنحها بعض النصائح حول تربية الأطفال.وكشفت بطلة مسلسل "ع أمل"، عن مجموعة من النصائح التي اكتسبتها من والدتها خلال تربية ولديها يارا وريان، إذ كانت تدعوها دوما للبقاء إلى جانبهما أطول وقت ممكن، ولذلك أقول لرحمة: اشبعي من عالية قد ما استطعت.وقالت ماغي: كانت أمي تنصحني بأن أمضي أطول وقت ممكن إلى جانب أطفالي، لأن الأمور سرعان ما تتبدل عندما يكبران فيلجأن للخروج وتمضية وقتهما خارج المنزل.وأشارت بو غصن إلى أنها لطالما أخذت نصائح والدتها بعين الاعتبار، إذ كانت ترفض نوم ولديهما وحيدين في غرفة منفصلة.وكانت الفنانة العراقية رحمة رياض، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن ولادة ابنتها الأولى "عالية" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وشاركت رحمة متابعيها، بصورة ليد ابنتها الصغيرة وهي تمسك بها مع زوجها ألكسندرعلوم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ‎الحمدلله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى "عالية"، ‎اللَّهمَّ أنْبتَهَا نباتًا حسنًا واجْعلْهَا قُرَّة عَيَّن لَنَا.