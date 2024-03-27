جدل واسع.. تصرّف جينيفر لوبيز اثار اشمئزاز الجمهور

أثارت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز اشمئزاز معجبيها بسبب تصرفها مع مساعدتها الشخصية في شوارع مدينة نيويورك.



في التفاصيل، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديما لجينيفر يوثق لحظة تخلصها من علكتها المستعملة وبصقها في يد مساعدتها، في منتصف تصوير أحد مشاهد فيلمها "Second Act"، لتكمل بعدها تصوير العمل.

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ولم يصدق المشاهدون أعينهم، خاصة أن مثل هذا السلوك "الفظيع" يعود لنجمة عالمية، لافتين إلى أنه توجب عليها طلب منديل لبصق العلكة أو ابتلاعها أو التخلص منها في سلة المهملات.





وبعد الجدل الكبير الذي أحدثه المقطع، كشف مساعد التصوير الذي يقف وراء الفيديو أن جينيفر بصقت العلكة في منديل بناءً على طلب المساعد؛ لأن التصوير كان على وشك البدء، ويعتبر هذا أمرا شائعا بين الممثلين والمساعدين.