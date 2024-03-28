طليقة مطرب المهرجانات تفجّر مفاجأة.. ماذا كشفت؟

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فجّرت ميكا البغدادي مفاجأة حول طلب طليقها مطرب المهرجانات مسلم، الرجوع إليها، عقب انفصاله عن يارا تامر، والتي خطبها بعد طلاقهما بشهرين.وردّت ميكا على سؤال أحد المتابعين، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" حول رد فعلها لدى معرفتها بفسخ خطوبة طليقها، قائلةً: "طلب الرجوع إليّ كالعادة ورفضت".وعن مستحقاتها المادية، قالت ميكا البغدادي: "حقي المادي أنا اعتبرته زكاة عن ابني، لكن حق ابني المادي أنا هاخده تالت ومتلت، ولو على حقي المعنوي فأنا خدته يوم ما قررت أبعد وأبدأ حياة جديدة ليا ولإبني".