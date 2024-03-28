ريان حركة تورط ماغي بوغصن... هذا ما حدث

تواصلت تطورات الأحداث في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "ع أمل"، بعد أن شهدت أجواء حزن بين علاقة "يسار" شخصية ماغي بوغصن، و"جلال" شخصية بديع أبو شقرا.

تفاصيل الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "ع أمل"

Advertisement

ورغم هذه الأجواء إلا أن الخلافات بينهما تصاعدت بعد استعداد "تينا" التي تمثل دورها رنين مطر، لتقديم برنامج مغاير عن برنامج "يسار" الذي يقف مع النسوية، لتتحدث فيه عن الرجال وظلم المجتمع لهم، وأكد "جلال" لـ"يسار" أنها هدية زواجها من "نبال" شخصية مهيار خضور.





ويبدو أن "نبال" لم يستطع التقرب كثيرًا من "يسار"، لأنه لا زال مغرماً بـ"ورد" التي تمثل دورها ديمة الجندي.

وفي الضيعة، تستمر التوترات بعد عودة "رباح" شخصية جلال الجردي، شقيق "سيف" شخصية عمار شلق، حيث يحاول الأخير معرفة ما إن كانت زوجته "ضحى" شخصية كارول عبود تكن المشاعر لأخيه الذي عاد بعد مرض والدتهما.

وقامت "ريا" شخصية ريان حركة بإرسال صور "يسار/ سهاد" قديما إلى "فرح" شخصية مارلين نعمان، حينما كانت بحالة سكر في أحد البارات، لتأتي بعدها "يسار" وتراها مذهولة وهي في أحضان أحد الشبان.