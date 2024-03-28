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المرأة
متهمة بالنفاق... جيجي حديد بورطة بسبب صورتها مع مشروب ستاربكس
Lebanon 24
28-03-2024
|
08:48
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أثارت عارضة الازياء الأميركية ذات الاصول الفلسطينية "جيجي حديد" جدلً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول صورة لها ظهرت فيها وهي تتناول مشروب من ستاربكس.
وأثارت هذه الصورة الجدل بسبب موقف حديد الداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الازمة، وطلبها المقاطعة لبعض المنتجات سابقًا، ليأتي ظهورها امام منتج لستاربكس، اكبر الشركات الداعمة لإسرائيل، مثيرة التساؤلات حول موقفها المتناقض، واتهمها البعض بالنفاق.
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وبعد الهجوم عليها حاول عدد من معجبيها الدفاع عنها مرجحين ان تكون الصورة قديمة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
فيما أكد رواد السوشال ميديا إن الصورة تم التقاطها في 26 آذار، عند تصوير حديد إعلاناً لصالح العلامة التجارية مايبيلين في مدينة نيويورك.
والجدير بالذكر أن عائلة رجل الأعمال الأميركي من أصول فلسطينية محمد حديد وهو والد كل من جيجي وبيلا حديد كانت من اوائل الداعمي للشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة.
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