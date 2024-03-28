متهمة بالنفاق... جيجي حديد بورطة بسبب صورتها مع مشروب ستاربكس

أثارت عارضة الازياء الأميركية ذات الاصول الفلسطينية "جيجي حديد" جدلً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول صورة لها ظهرت فيها وهي تتناول مشروب من ستاربكس.



وأثارت هذه الصورة الجدل بسبب موقف حديد الداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الازمة، وطلبها المقاطعة لبعض المنتجات سابقًا، ليأتي ظهورها امام منتج لستاربكس، اكبر الشركات الداعمة لإسرائيل، مثيرة التساؤلات حول موقفها المتناقض، واتهمها البعض بالنفاق.

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