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المرأة

بسبب شقيقتها.. نجمة شابة تكشف إصابتها بانهيار إثر مسلسلها

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:00
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ردّت ليلى أحمد زاهر بطلة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، على الانتقادات التي طالتها بسبب شخصيتها في العمل "نسمة الكاريزما"، إذ اتهمها الجمهور بالمبالغة في بطريقة حديثها، مؤكدة أنها أصيبت بانهيار لدى قراءة سيناريو الشخصية.
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وأكدت ليلى خلال ظهورها في برنامج "تفاعلكم" الذي يبث على قناة "العربية" أنها تحترم جميع الانتقادات وآراء الجمهور، وترى أنها قدمت الدور بالشكل المناسب والمطلوب.

وقالت إن طريقة كلامها في العمل تعلمتها من فتاة شعبية تدعى "مي"، ومن سكان الأحياء الشعبية الذين التقت بهم قبل التصوير، كما أنها تابعت تطبيق "تيك توك" ومشاهيره حتى تفهم تفاصيل دورها بشكل أكبر.

وعلقت: "أنا ما جبتش حاجة من عندي، فضلت أذاكر وأقابل سكان الحي، وبشوف إني عملت اللي عليّ".

وأوضحت ليلى أنها خشيت تقديم دور "نسمة الكاريزما" عندما عُرض عليها، لعدم اقتناعها بأن هـناك فتاة قـد تؤذي شقيقتها بشكل قاسٍ، ولشرها وحقدها الكبيرين، لكنها تحمّست لاحقاً.

وأشارت إلى أنها اتصـلت بمخرجة العمل ياسـمين أحمد كامـل قبل يومين مـن بدء تصوير دورها وهي "مُنهارة"، وأخبرتها أنها لن تستطيع أداء الشخصـية، لكن الأخـيرة عرضت لها نماذج لفتيات من الواقع فعلن ما لم يصدقه عقل بشقيقاتهن، وأكّدت لها أن العمل يحمل رسائل مهمة.

وأعلنت ليلى خلال البرنامـج أن زفافها سـيكون في وقت قريب، مشيرة إلى أن علاقتها بخطيبها هشام جمال، بدأت في إطار الأخوة، لكنها تطورت فيما بعد.

وقالت إنها وجدت فيه، هي ووالدها، الشخص المناسب، معقبة: هو كان أخي فعلاً، ولو لم كان أحد آخر غير هشام لم يكن أبي ليقتنع به، لكنه رجل.

وأوضحت أنها لا تتوقع أن تحدث بينهما مشاكل بسبب عملهما في المجال الفني؛ لأنه "داعم كبير لها ولنجاحاتها"، كما وصفته.
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