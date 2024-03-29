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المرأة
بسبب حديثها عن انفصالها... فنانة شهيرة تبكي على الهواء
Lebanon 24
29-03-2024
|
01:13
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تحدثت الفنانة المصرية أيتن عامر عن أسرار حياتها الخاصة وانفصالها، وبكت بتثر واصفة الطلاق بأنه "أصعب تجربة يمكن أن تمر بها السيدة".
وفي التفاصيل، قالت أيتن عامر، خلال لقائها في برنامج "العرافة" التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة إنّ شقيقتها وفاء عامرعندما وصفت طليقها محمد عزالعرب بأنه شخص جيد، كانت توجه رسائل للناس.
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وتابعت أيتن أنه بعد الانفصال، رفضت الحديث عن الأمر تماما؛ لأنها لم ترغب أو تحب أن تكون حياتها تحت الأنظار.
وأوضحت الفنانة المصرية: "دائما لدي مساحة من الخصوصية أحب أن أحترمها، فعندما قالت وفاء عامر إنه إنسان جيد، كانت محقة، وإلا لم أكن لأرتبط به من البداية".
وأضافت أيتن عامر: "أما سبب الخلاف، فإنني سأكرر ما قلته لياسمين عبدالعزيز وتعرضت للانتقاد بسببه وهو الناس ملهاش علاقة أنتم اتطلقتوا ليه، ربنا يسعدك ويسعده ويعملكم الخير، وده اللي كنت مستنية الناس يقولوه ليّ، وللأسف طالته انتقادات وأنا كذلك، وما زلنا نتعرض للانتقادات حتى هذه اللحظة، والمشكلات بيننا بدأت بعد سنة من حدوث الانفصال".
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