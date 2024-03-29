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المرأة

إليكِ 6 نصائح لتجنب مشكلة زيادة الوزن في رمضان

Lebanon 24
29-03-2024 | 01:58
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على الرغم من الامتناع عن تناول الطعام لساعات أثناء الصيام، إلا أن نتائج دراسة حديثة أشارت إلى أن نحو ثلثي الصائمين يزداد وزنهم خلال شهر رمضان، وأن السبب وراء 40% من حالات زيادة الوزن هو تناول وجبات إفطار دسمة ذات سعرات حرارية عالية، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الحلويات الشرقية الغنية بالسكر المصنع، علاوة على المبالغة في كميات الطعام التي يتم تناولها في وجبة السحور، هذا بالإضافة إلى الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني، المسؤول عن 30% من حالات زيادة وزن الصائمين.
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إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن في شهر رمضان، فالنصائح التالية يمكن أن تساعدك على تجنب هذه المشكلة الشائعة. تابعي القراءة.

 

1- لا تفرطي في كمية الطعام التي تتناولينها في موعد الإفطار.

2- اجعلي إفطارك تدريجياً. ابدئي بتناول قطعة من الفاكهة المجففة أو الطازجة، مع كوب من الماء المملوء ببذور الشيا، ثم انتظري حوالي ساعة قبل تناول وجبتك، فبذور الشيا تعمل على امتلاء المعدة والشعور بالشبع، مما يمنعك من تناول كمية كبيرة من الطعام.

3- تجنبي تناول الأطعمة الدسمة والأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة والمقليات.

4- احرصي على اختيار مكونات غذائية صحية تثري مائدتك بالعناصر الغذائية المفيدة وتشعرك بالشبع دون أن تسبب زيادة وزنك، مثل استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني المبرعم، أو الكينوا، أو إضافة بذور الشيا أو الكينوا على وجباتك، وخاصة وجبة السحور.

5- اشربي كمية كافية من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

6- التزمي بممارسة التمارين الرياضية يومياً بعد الإفطار. ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة فقط يومياً، تساعدك على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وتحافظ على وزنك المثالي.

 
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